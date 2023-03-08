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電話只敢響5秒 警嫂為緝毒夫安危 接不接通兩心情

中國新聞組／北京8日電
趙娟和緝毒民警丈夫一家人。(取材自人民日報)
趙娟和緝毒民警丈夫一家人。(取材自人民日報)

由於常年戰鬥在緝毒戰線，為了保護家人，也為了自己工作的安全考慮，雲南保山邊境管理支隊執法調查隊的一名緝毒民警，和太太趙娟（化名）有了一個特殊的打電話約定，「五秒還沒接通，就一定會掛斷」。

人民日報雲南頻道報導，「一、二、三……」2023年三八婦女節前的一個周末，趙娟給丈夫打電話，內心默數著秒數。「喂，老婆……」電話接通了。趙娟激動地告訴丈夫：「兒子把你的證書獎章壘起來，說和他一樣高了。」隨即，將現場畫面通過微信給丈夫發了過去。

趙娟的丈夫入警18年，一直奮戰在緝毒一線，多次建功被國家禁毒委表彰為「全國禁毒工作先進個人。2022年5月被公安部表彰為「全國優秀人民警察」。

因為常年戰鬥在緝毒戰線，趙娟說丈夫對家人「特殊」的關愛顯得與眾不同。「五秒是我和丈夫內心的約定。」趙娟說，每次給丈夫打電話時，在心中默數的時長，五秒還沒接通，就一定會掛斷，擔心給在外辦案的丈夫帶來危險。

回想結婚17年來，丈夫常年奔波在打擊毒品違法犯罪的最前沿，夫妻二人婚後一直聚少離多。在趙娟的印象裡，結婚後丈夫和自己完完整整吃完一頓飯的日子屈指可數。

雖然丈夫經常不能陪伴在趙娟身邊，但作為一名警嫂，趙娟對丈夫還是給予了理解和支持。

趙娟說，「五秒的約定，『接通』、『接不通』完全是兩種不同地方心情」，「接通」了激動安心，說明丈夫沒有處在緝毒的一線，「未接通」記掛擔心，一直記掛著丈夫趕緊給自己回電，一直擔心著丈夫在緝毒一線的安危。

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