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微信步數0「一天都沒見到他」 友機警報警救中風翁

中國新聞組／北京8日電
老人突發性中風，身體一邊不能動了，床上還有嘔吐物。(取材自橙柿互動)
老人突發性中風，身體一邊不能動了，床上還有嘔吐物。(取材自橙柿互動)

75歲的老李是台州人，退休的他參加老年大學課程，認識了不少「老同學」。大夥平時一起上課，也一起運動，在微信運動上都能看到彼此的步數排行榜。一日，同學發現老李缺課也沒接電話，微信運動步數也顯示0，緊急聯絡民警進屋後，才發現老李突發中風，躺在床上不能言語也不能動。

都市快報橙柿互動報導，退休老師老李住在台州溫嶺太平街道新街，日前，他的老年大學同學發現老李沒來上課，打電話也不接，就連每天微信運動步數也顯示0。傍晚，幾個老朋友趕到老李家，敲門沒人應，他們報警了，「我們一天都沒見到他了。」

醫務人員緊急將老人送醫。(取材自橙柿互動)
醫務人員緊急將老人送醫。(取材自橙柿互動)

太平派出所民警蔣陽慶立即帶領輔警上門，進屋後，老李躺在床上，說不出話了，身體一邊不能動了，床上還有嘔吐物。120急救車趕到，醫務人員初步判定老人為突發中風，送醫院搶救。

老李今年75歲，以前是體育老師，退休後，老李去上老年大學，認識了不少同學。事發前一天，大家還一起打球，傍晚各自回家。晚上，老李在家喝了點酒就睡了。事發當天，同學俞老伯一直見老李沒來上課，也不見他出來活動，就喊了幾個朋友一起上門。

此事在網上引來熱議，網友對老李朋友點讚，覺得「這朋友可以處」。也有網友表示，自己平常也會關心家人的步數。

微信運動上有個功能，就是運動排行榜，有的人為了霸榜，一天要走上幾萬步。還有網友稱：「沒想到運動步數還有這種用處。」

微信 退休 中風

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