女30萬被搶 送錦旗謝警追回竟被捕 原來是洗錢共犯

警察將提錢的嫌犯帶走，但他們是搭「滴滴」來的。(取材自北青網)

浙江一名陳姓女子被搶錢的遭遇，竟如同電影情節反轉再反轉，不只發現朋友想「黑吃黑」，連自己詐騙犯身分都曝光，和朋友一起鋃鐺入獄。

北青網報導，2022年9月10日中午，寧波市公安 局鄞州分局新城派出所接到陳姓女子報警，稱其朋友從銀行取完30萬元（人民幣，下同，約4.3萬美元），就被兩名突然出現的「警察 」帶走了，一起被帶走的，還有她的30萬元現金。

陳女說，她想一次性取出自己帳戶裡的30萬元現金，但因銀行卡被限額，於是通過「朋友」李男中轉並承諾給予其幫忙費3000元。

警方隨後調查監控發現了疑點：1、李男上車時有自己開車門的動作，顯然與正常抓捕不符。2、警察抓人為何乘坐的是一輛網約車？3、當時兩名「警察」未出示警官證，懷疑可能是假警察。辦案民警立即將這一情況上報指揮中心，隨後調動力量攔停了嫌疑車輛，並且很快抓獲了兩名「假警察」。

據他們指出，這場被「警察」帶走的戲碼，竟是陳女的那位「朋友」李男自導自演的。李男落網後表示，他因無力償還賭債，便玩了這麽一齣。後經鄞州民警追贓，成功追回29萬多元。

半個月後，陳女接到新城派出所通知，可以來領回被搶奪的錢款。她高興得訂做一面錦旗，興沖沖地送到派出所表達謝意，可轉眼，民警卻將其帶進了審訊室。

涉入洗錢的女子被捕。(取材自北青網)

事情要追溯到2022年9月22日，一男子在銀行辦理大額取款業務時，被工作人員發現涉嫌洗錢。警方順藤摸瓜，梳理後發現一名女子有重大嫌疑，其背後可能存在體系龐大的「洗錢」組織，而這名女子就是報警人陳女。「我們在偵破30萬元搶奪案件時，就對她銀行卡被限額的事有所懷疑。」

辦案民警將兩起案件合並偵查，取得突破後，警方就制定計畫，來一個「甕中捉鱉」。而幫她取錢的李男，其實是她的同夥，取出的30萬元正是被「洗好」的資金。李男自己導演 了一齣「黑吃黑」的戲碼，目的就是為了把這筆錢占為己有。