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宣傳員工「餓出病、18年未請假孩子鎖在家」 企業挨轟

中國新聞組／北京8日電
引發爭議的微信公眾號推文截圖。（取材自微信）
引發爭議的微信公眾號推文截圖。（取材自微信）

近日，中國振華集團雲科電子有限公司微信公眾號「雲科電子」 2018年的一則微信推文被翻出，該文宣傳員工為了工作犧牲健康和陪伴家人的時間，引發了網友的質疑。

東方網報導，該推文中提到員工「18年從不請假，晚上把2歲的孩子鎖在家裡」，「 9點前從未吃過晚飯，有很嚴重的胃病」，「長時間的測量姿勢導致她頸椎疼痛難忍」，「常年晚班有時甚至幹到凌晨，與丈夫分居兩地」，「凌晨12點他的工作結束，因為工作沒有時間找女朋友」等等。

由於該文宣傳員工為了工作犧牲健康和陪伴家人的時間，沒空找對象，引發了網友對於企業是否違反「勞動法」的質疑。

引發爭議的微信公眾號推文截圖。（取材自微信）
引發爭議的微信公眾號推文截圖。（取材自微信）

天眼查顯示，雲科電子官微屬於中國振華集團雲科電子有限公司，後者成立於2005年，註冊資本達2.6億元，主要從事電子元器件、厚薄膜混合電路、金屬材料、設備儀器等的生產等業務，為A股上市公司振華科技的全資子公司。截至6日14時左右，振華科技報106.19元/股，總市值553億元。

該公司工作人員6日回應媒體，此事由黨群部門負責，已在處理。

此事在網路上引發討論，有評論指出，作為員工，完成工作是應該的，這不可否認，但是公司卻拚命宣揚加班文化，讓員工選擇放棄健康和生活，這是一種畸形的價值觀，不僅影響到工作的效率，還會影響員工的身體健康，是不應該宣傳提倡的。

評論說，該公司看似是在提倡努力工作任勞任怨，實際上把公司變態的工作方式淋漓盡致地展現了出來。以壓榨員工而自豪，以員工無私奉獻為驕傲，這種行為實在是可惡。

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