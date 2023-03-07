高校招聘會徵洗碗工 侮辱性強? 校方稱僅供場地

在河南財經政法大學舉辦的招聘會上，出現服務員、行李員、前台接待等崗位。(取材自紅星新聞)

日前在河南 財經政法大學舉辦的一場招聘會上，多家餐飲公司、酒店招聘服務員、洗碗工，薪資最低僅2000元人民幣(約288.3美元)，消息成微博 熱搜，有網友認為「侮辱性極強」，也有人認為大學生洗碗有何不可；話題被熱議，有網友呼籲脫下孔乙己(魯迅作品主角)的長衫，自在生活。

來源：youtube

紅星新聞報導，發布視頻的網友質疑，此類崗位設置，是否與財經大學的本科畢業生並不匹配？經記者以學生身分向校方諮詢後，相關工作人員6日回應稱，此次招聘會由鄭州 市人民政府主辦，學校只是提供了一個活動場所。招聘會不僅面向本校在校大學生，也面向校外社會人員。招聘企業確實有相關的崗位需求，招聘和應聘者也都具有雙向選擇的平等權利。今後學校會更加嚴格地審核招聘會的崗位項目。

據報導，一家在此次招聘會上招服務員、傳菜生等崗位的餐飲公司工作人員6日說，他們在公司所在的社區群看到了此次招聘會的信息，正好公司有相關崗位需求，於是報名參與。

另一名招聘前廳接待、服務員的餐飲公司工作人員則稱，她認為在此次招聘會上招聘上述崗位並無不妥。她表示，此次招聘會面向全體合法用人單位，企業有人才需求就會參與。公司可以給學生提供一個實習工作的機會，有能力者將來也有機會晉升管理層。

河南財經政法大學的一場招聘會上，多家餐飲公司招聘工作人員，薪資最低僅2000元。（取材自微博）

據悉，河南財經政法大學是河南省屬全日制普通高等學校，是本科第一批次錄取院校，網友稱之為「河南最好的財經政法類大學」。

搜狐新聞報導，不少網友吐槽，「傷害性不大，侮辱性極強啊」、「怎麼能允許刷碗這種企業進來呢」、「洗碗工都得要學歷了嗎」。也有網友表示，「大學生洗碗有問題嗎，大學生就不可以洗碗？」