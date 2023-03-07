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以為是千層肚… 重慶名店鍋吃出1隻老鼠 客衝廁狂吐

中國新聞組／北京7日電
男子稱在火鍋店撈出整隻去皮老鼠。（取材自九派新聞）
男子稱在火鍋店撈出整隻去皮老鼠。（取材自九派新聞）

重慶知名火鍋店「一一牛雜」被曝鍋底出現死老鼠，引發關注。據九龍坡區市場監督管理局6日通報，通過調查，初步判定投訴人投訴情況屬實，市監局已對該店立案調查，最終調查處理結果將第一時間公開。

來源：youtube

九派新聞報導，事發重慶九龍坡區萬象城一一牛雜火鍋總店，鍋底竟然能出現死老鼠，難以想像。民眾看到這個新聞以後都不敢吃火鍋了，這事對整個行業都是個打擊，對整個重慶餐飲業都有影響，對萬象城也有影響。

報導說，重慶一男子4日爆料在一一牛雜火鍋萬象城店吃出一整隻老鼠。當事人周先生說，剛開始還以為是千層肚，結果撈出一隻完整已經煮爛的老鼠，「當時我就衝到廁所裡吐了」。

當事人表示，最開始老闆要求私了，商量好後，老闆卻反悔了。「警察和監管來了，店家還說是我們把老鼠扔進去的」。

他最後表示，現在已交由有關部門調查，店家也報警處理，希望能依法依規處理，不接受私了。「調查出來怎麼樣就是怎麼樣，不會再接受私了，多的賠償也不要」。

隨後，當事人將此事發布在網上，但沒想到遭到該店圍堵要求刪帖。

對此，該店工作人員稱，沒有圍堵顧客讓其刪帖，「沒有做出人身攻擊的行為，都是按照法律來的」。目前，有關部門已介入，正積極配合調查。

據九龍坡區市場監督管理局6日通報，通過調查，初步判定投訴人投訴情況屬實，市監局已對該店立案調查，最終調查處理結果將第一時間向社會公開。

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