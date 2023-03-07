95後央美畢業生返鄉做美甲 被批浪費教育資源

趙同學的美甲作品。（取材自紅星新聞）

近日，「95後央美畢業生回老家做穿戴甲」的話題登上熱搜。去年末，中央美術學院藝術管理專業畢業的95後趙同學，回到老家吉林省吉林市，拿起畫筆，開始在美甲這塊縮小的畫布上繪製自己的靈感。2023年2月11日，趙同學在社交平台發布她的第一幅作品。有人稱讚「好好看、好有內涵」，也有網友質疑，「這是在浪費國家教育 資源」、「一點都不現實」。

紅星新聞報導，趙同學說，她平時就喜歡做指甲，學會做美甲後生活變得忙碌起來，每天都在付出和收穫，這種感覺很充實。

95後央美畢業生趙同學。（取材自紅星新聞）

對於網上的一些質疑，趙同學表示，選擇回老家做美甲是自己的個人選擇，喜歡自由的工作時間和沒有太大壓力的環境。同時，她也希望大家能打破職業偏見，「在我看來，只要這個職業是被需要的，選擇就是值得的。」

她說，目前客戶量不固定，可能一天沒有一個人，也可能一天接五、六單。我比較傾向於質不是量。我每天搓（畫）出來的甲片量也就只有那麼多，這樣才能保證我的作品質更高一點。

前一段時間工作節奏特別快，從2月10日到3月2日，近一個月的時間沒有休息一天。大概早上7點左右起床去發快遞，10點開始坐下來做指甲。搓指甲過程中灰特別大，有時候中午不想吃飯，一直做到傍晚。到7點天都黑了，光線不好開燈又會影響色差，才准備收尾工作，再搓一搓明天準備畫的甲片，一直到9點左右結束。