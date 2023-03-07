賭輸4000萬潛逃？ 河南政法委官員被懸賞

河南蘭考縣政法委副書記袁德朝被當地公安懸賞緝拿。（取材自新京報）

河南 蘭考縣政法委副書記袁德朝因涉嫌嚴重違法潛逃，被地方監委聯合公安 機關發布懸賞通告通緝，有媒體報導目前袁德朝已投案，但北京青年報社帳號「政知道」表示仍在逃。據稱袁德朝是去澳門 豪賭輸4000萬（人民幣，下同，約577萬美元）潛逃。網友稱，政法委官員被懸賞，看起來就像個笑話。

有媒體6日在網上發布蘭考縣政法委副書記袁德朝投案的相關報導。對此，開封市委宣傳部相關負責人表示，網上發布袁德朝主動投案的相關報導不實；辦案警官也表示，目前未收到袁德朝投案的相關信息。

綜合中華網與新京報報導，最近一份由開封市禹王台區監察委與開封市公安局禹王台分局聯合發布的「懸賞通告」顯示，袁德朝因涉嫌嚴重違法潛逃，上月6日潛逃，公安局對提供該人有價值線索、重要信息經查證屬實的，獎勵人民幣1萬元，協助抓獲該人的，獎勵人民幣5萬元。

通告未披露袁德朝職務信息，由於監委牽聯合公安機關聯合發「懸賞」非常罕見，所以，通告一經發出後立即引發關注。上海東方網致電通告中的警官，對方回應稱，被通輯者曾是河南省蘭考縣原政法委副書記。

當地一名知情人士表示，「袁德朝長期在縣紀委工作，口碑很差，都說他喜歡收錢卻不辦事」。當地官場都知道袁德朝很有錢，僅在蘭考縣醫院後邊就有一棟百十套房的大樓。

另一名蘭考官場人士透露：「在擔任紀委副書記期間，袁德朝可能去澳門賭博輸了4000萬，還不上了，就利用權力到處借領導幹部的錢，如果不借，就讓紀委科室負責人去調取單位的帳。」

還有一說是，2015年7月至9月，袁德朝曾以家中建房為由，向他人借款1600萬元，至今未償還本金，並傳出，袁德朝蓋的房子有11層，總面積高達8799平米。據了解，袁德朝1970年生，今年53歲，還有6年就退休。

蘭考曾是中國著名模範基層官員焦裕祿工作過的地方，2017年退出國家級貧困縣序列，是河南省貧困退出機制建立後首個脫貧摘帽的貧困縣。