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活得像老鼠…985高校女生棄高薪設計師 寧幫寵物做美容

中國新聞組／北京7日電
「洛洛」轉行入職寵物美容店。（取材自上游新聞）
「洛洛」轉行入職寵物美容店。（取材自上游新聞）

近日，一名畢業於985中國排名前20學校的深圳女設計師「洛洛」在網上分享轉職到寵物做美容，引發網友熱議。這名設計師表示，雖然任職於大公司視覺設計師，但「每天活得像個老鼠」，連要看看下午的夕陽都覺得是奢侈。其實和「洛洛」一樣改幹體力活的年輕人不是個案，有從大企業白領轉為快餐店老闆兼廚師，也有從大企業文員轉行當苗圃園丁。

上游新聞報導，「洛洛」介紹自己的過去的工作經歷表示，一共在三家公司做過設計，其中兩家是上市公司，一家是創業公司。

為何要放棄大公司高薪工作？「洛洛」坦言，主要原因是心累：「那種累不是身體上的累，而是不停的精神內耗。做不完的需求，加不完的班，同事間也比較冷淡……雖然說有一份不錯的工資待遇以及不錯的辦公環境，但是每天活得像個老鼠：從地鐵出來鑽進寫字樓裡，再從寫字樓出來坐地鐵回到城中村的家裡，偶爾出來看看下午的夕陽，都覺得是奢侈，更別提談一段穩定的戀愛了。」

回憶當設計師的日子，「洛洛」表示印象最深的是兩件事：「一是我所在的公司在深圳很繁華的地段，附近租房很貴，我不得不到周邊城中村租房子，到公司要擠40分鐘到1個小時的地鐵；另一件，是我發現無論自己多努力工作、加班加點毫無怨言，依然得不到正向積極反饋，還經歷一次被裁員，覺得公司太冷漠了。」

連續的壓力讓「洛洛」在2022年爆發，她選擇了裸辭，然後到廣西和雲南自駕遊。「洛洛」表示：「當我在洱海邊看到遠處的蒼山時，整個人都是豁然開朗，原來我也可以這樣生活。我一路遇到很多有趣的人，聽了很多故事，突然覺得其實人生沒必要非要像我之前那樣過。」

從今年1月入職，「洛洛」已經在寵物店工作了兩個多月，對於這份新工作她表示：「感覺很開心，這一行就是靠手藝吃飯，手藝活帶給人的即刻受益感真的很強烈，比做設計有成就感多了。」她還說，工作地點就在樓下，通勤時間只要兩分鐘；即使有時候稍微要加加班，面對的都是可愛的狗狗，感覺也沒這麼累了。

從985大學畢業，專業對口做了四年多的設計師，最後卻放棄大公司工作，從零開始做寵物美容師，部分網友認為「書白念了」、「工作白做了」。

不過「洛洛」認為，「我本來就沒有把985大學畢業這回事看得太重，這只是一段求學、充實自己的人生經歷；至於設計積累的工作經驗，很多還是能用在現在工作的。比如之前學習了十多年的美術基礎、造型能力及審美都是可以用到寵物美容上的。」

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