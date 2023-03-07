夫妻離婚後發現兒患自閉症 「共患難感情更牢」又復婚

倪金磊與黃靜波一家四口的全家福。(取材自紅星新聞)

閃婚、養育兒女、因性格不和離婚，這本是普通人的生活故事，但在河北廊坊倪金磊和黃靜波這對夫妻身上卻發生了轉折，還因此登上熱搜，感動成千上萬的人。他們離婚後，兒子被確診自閉症，在共同照顧兒子的過程中，他們相互鼓勵，共患難後培養出更牢固、珍貴的感情，最終選擇復婚，一起面對以後的困難。

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紅星新聞報導，倪金磊和黃靜波高一是同班同學，16歲時他們戀愛了。不過，在學期間，兩人都因故輟學，也因此斷了聯繫。

2012年，黃靜波休年假回到縣城，玩手機 「搖一搖」，沒想到竟搖到倪金磊。那天，他們互加好友；第二天，見面一起吃飯，舊情復燃；第三天，決定結婚。

黃靜波說，其實當時有些衝動了，「我可能對婚姻的期待值太高了。」婚後，她發現和丈夫在家庭教育、對很多事的理解和看法上截然不同。他們結婚前沒有真正相處過，直接就進入柴米油鹽的日子，感情也不夠穩定，積累了很多矛盾。

黃靜波生了兒子倪好後有些產後抑鬱，覺得丈夫不能共情；她表示：「當時不是因為具體的一件事情而離婚，而是平時積累的摩擦太多。2019年10月，我們離婚了。」

離婚後，他們還是居住在同一套房裡，不過各自睡自己的房間。2020年初，倪好剛滿2歲，原本已能簡單說話的他開始慢慢不會說話了。

現在回想，倪好在很小的時候就出現一些自閉症的症狀；他對聲音特別敏感，害怕聽到沖馬桶或吹風機的聲音，若碰到他的耳朵他會表現得受到強烈的刺激。不愛爬，常在床上躺著；特別容易嗆奶，嗆奶發展成肺炎，常被送到北京 住院；易便秘，腸道也發育遲緩……他們都當成別的病。

黃靜波把兒子出現的症狀發在網上，得到的回覆是他可能有自閉症或發育遲緩。解除封控後，他們就送兒子去北京的醫院檢查，在他2歲7個月時，確診有自閉症。

報導指出，兒子確診自閉症前期，倪金磊比較焦慮，情緒不穩定，有點暴躁，也會和黃靜波爭吵。一年後，他變得比較佛系；「他一直忙忙碌碌賣魚賺錢，生活挺單調，為家裡付出很多。」黃靜波說。

而黃靜波無論颳風下雨，每天開車三、四個小時帶兒子去做康復，每個月花銷至少1萬5000元，不僅身體疲累，因為擔憂兒子狀況，常常會情緒崩潰。

幸好，倪好的病情從去年下半年開始有了一些好轉；現在，他能在小椅子上坐一兩分鐘，也會說兩、三個簡單的字，表達一些簡單的需求。他還是不能和人正常溝通，在輔助提醒下，他也能背古詩；他以前不接受別人碰他，選擇晚上會摟著媽媽睡覺；有時候他會突然走過來抱著黃靜波親她，一些小小的舉動，讓黃靜波特 別感動。

目前有一家很小的幼兒園願意收倪好，現在每天上午，黃靜波送他去幼兒園學習兩、三個小時，就可以和老公一起賣魚。