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羞辱逝者？自嗨鍋下架新品「176萬致富款花蛤粉」

中國新聞組／北京6日電
此前發布的「標價176萬致富款花蛤粉」產品圖。（取材自觀察者網）
此前發布的「標價176萬致富款花蛤粉」產品圖。（取材自觀察者網）

四川一名女子疑食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」後，導致急性中毒死亡，死者家屬向商家索償176萬多元（人民幣，下同），雙方未達成共識。隨後，「自嗨鍋」竟推出「176萬致富款花蛤粉」，被批侮辱死者後，相關圖片被下架處理。

來源：YouTube

綜合媒體報導，5個月前，盧先生的妻子陳女網購了4盒「自嗨鍋蒜香花蛤粉」，與女兒、母親3人一起食用3盒後都出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀。陳女經搶救無效死亡。司法鑑定中心和公安局鑑定書均稱，不排除因食用「自嗨鍋蒜香花蛤粉」，導致急性中毒死亡的可能。協商無果後，盧先生向商家提出賠償死者和傷者各類損失176餘萬元。

今年3月2日，自嗨鍋品牌官方網店被爆上線「176萬致富款花蛤粉」宣傳圖，並在廣告頁面內提到此前「女子疑似吃自熱火鍋後去世」相關報導圖片。此舉在網路迅速引起關注。該旗艦店客服表示，這不是宣傳圖，176萬不是正常產品售價，圖片是對事件進行解答。還說這就是個「調侃」，「畢竟這個事情對我們影響非常大，只是讓客戶直觀了解到這個事情的真實情況。」

3月4日，自嗨鍋官方微博發布致歉聲明稱，「176萬宣傳圖」事件，是2月初「產品『疑似』與女子去世相關即被索賠176萬」這一輿論事件對銷售業績產生巨大影響後，旗下一家直營店運營人員非理性的情緒宣洩行為，對公司員工這種罔視社會公德、輕視文化禁忌、無視網友感情的愚蠢行為深表歉意，目前已對該店鋪負責人及相關涉事人員予以辭退等處理。公司對死者及家屬的不幸遭遇深表同情，會繼續依法依規配合有關部門對事件真相進行全面調查。

重慶市永川區三教鎮市場監督管理所一位蔣姓所長表示，他們關注到「商家推出176萬致富款花蛤粉被指羞辱逝者」一事後，迅速介入調查，「從網上報導的截圖來看，自嗨鍋旗艦店發布這種內容，確實有問題。」蔣所長說。

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