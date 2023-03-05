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蔚來實習生險遭性侵 人資以「有風險」拒留用

中國新聞組／北京6日電
蔚來汽車展示旗下電動車。示意圖。（新華社資料照片）
蔚來汽車展示旗下電動車。示意圖。（新華社資料照片）

蔚來汽車拒絕留用險遭性侵女員工一事，近日登上熱搜。被害女子在網路上公開遭遇，表示自己入職蔚來汽車一個月時差點遭到男同事性侵，最後對方被捕。然而她竟也遭拒絕留用，理由竟是人資稱她是一個「有風險的人」，引發網友批評公司處理態度。對此，蔚來回應已成立調查組全面調查。

網易報導，根據該女子的發文，去年入職蔚來的第一個月，徐姓男實習員工深夜不知如何潛入她房間，試圖性侵。經過長達兩個多小時的鬥智鬥勇，對方最終沒能得逞，且她第一時間錄音，並在對方叫來母親一起搶奪手機刪除證據前提前備份、報警，最終徐男被當場逮捕，涉強姦罪判有期徒刑10個月。

來源：YouTube

蔚來女實習生控訴被同事性侵，反遭辭退。（視頻截圖）
蔚來女實習生控訴被同事性侵，反遭辭退。（視頻截圖）

香港01報導，雖然色狼被繩之以法，作為受害者的女網友卻被公司HR反饋稱：「她是一個有風險的人」「會影響公司形象。」最後她於金年2月28日離職。公司的回應讓她質疑，影響公司形象的為什麼會是受害者？

蔚來女實習生提出企圖性侵她的同事涉犯強姦罪的判決書。（視頻截圖）
蔚來女實習生提出企圖性侵她的同事涉犯強姦罪的判決書。（視頻截圖）

她更透露，在職的第一個月，自己所在的半個樓層工區，已知的性騷擾案例就有三起以上。有些加害者至今還在正常工作，辭職的卻是受害女生，「這就是蔚來對待女性員工、對待違法犯罪分子的態度嗎？」

據這名女網友表示，她出事以後沒請過一次假、每天都是最晚下班、業績突出，負責的產品為公司創造巨大價值，甚至年末被董事長李斌在nio day上親自展示。

此事在網路掀起熱議，不少人為她抱不平：「我以為拒絕留用險些性侵女員工的人，結果是拒絕留用女員工」、「受害者影響公司形象，蔚來居然能說出這樣的話」、「我猜至少很多女性消費者不能認同這樣企業的產品了。」

蔚來4日在官方社交平台發貼文回應事件，對外界的關注表示感謝。貼文稱，公司已成立調查小組進行全面調查，「公司對各種違法行為、性騷擾行為零容忍，也堅持每一位同事都應該受到公平公正的對待」。

性侵 性騷擾 汽車

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