與峨眉山猴子「互毆」 男稱練過搏擊：有手下留情

男子與峨眉山猴子互毆。（取材自九派新聞）

近日一男子在四川峨眉山與猴子「互毆」的視頻走紅，事後男子受訪表示，自己練過自由搏擊，猴子揮拳過來後，條件反射就與牠展開了搏鬥，「我還是有留手的」。

九派新聞報導，視頻顯示，該男子靠在欄杆上，先是上手摸了猴子肩膀，猴子感覺受到「挑釁」，瞬間出拳攻擊男子。男子敏捷躲開之後，擺出搏擊的架勢，與猴子你一拳我一掌地展開搏鬥，不時還有其他猴子前來助陣。不一會，猴子敗下陣來，順著欄杆爬下山。雙方的「搏鬥」雖然激烈，但均被對方躲開，無人也無猴受傷。

來源：YouTube

男子與峨眉山猴子互毆。（取材自九派新聞）

當事人謝先生事後回應此事，表示有練過自由搏擊，被猴子揮拳後，條件反射展開搏鬥，「我還是有留手的，畢竟牠們是保護動物，還得讓著牠們，只是嚇唬一下。當然，這種行為肯定不對，大家千萬別模仿」。

另據紅星新聞報導，峨眉山猴子因經常搶遊客零食、飲料、水果，還攻擊人而「臭名遠揚」。為減少此類事件發生，峨眉山林業管理所公開回應表示，景區在清音閣猴區實行了「人猴分離」的管理模式，將遊客與猴群分開，遊客可以遠觀猴群，同時又有效保護了猴群。

峨眉山林業管理所相關負責人還表示，峨眉山猴子是國家保護野生動物，不可能把牠們圈養起來，要尊重牠們的自然生活習慣。峨眉山林業管理所，猴群是野生動物，具有自己的生存規律，在缺少食物時可能會到遊山道附近尋找食物，在感覺受到威脅時會攻擊牠們認為的威脅源；因此猴群可以遠觀，但不能近距離接觸，更不要投餵食物以及逗弄、攻擊等。