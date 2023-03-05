甲午戰爭沉艦砲彈摻沙？考古新發現：曾大量反擊

「靖遠艦」的考古結果發現210毫米克虜伯砲彈，是迄今中國水下考古發現口徑最大的砲彈。（取材自微信）

甲午戰爭時，北洋水師多艘軍艦沉沒，而最新的考古結果顯示，此前民間廣為流傳的「北洋水師砲彈摻沙」，被證明係謠言，同時也發現當時北洋水師也已擁有大口徑砲彈，多個彈殼也證明當時北洋水師存在大量反擊行為。

綜合山東廣播電視台旗下閃電新聞、山東省文化旅遊廳消息，位於山東威海的「靖遠艦」遺址第一期水下考古調查工作確定了沉艦鍋爐艙、艏彈藥艙、艉彈藥艙的位置，基本摸清了沉艦殘骸的整體情況。這個考古工作是2022年8月至10月下旬，由山東省水下考古中心聯合中國國家文物局考古研究中心、中國甲午戰爭博物院、威海市博物館 一同開展。

山東省水下考古研究中心研究室主任王澤冰指出，此次發掘共出水各類文物201件，以銅製品最多，鐵製品和木製品多為船體構件，皮革製品為鞋墊、膠墊，其中兩箱完整的哈乞開司37毫米砲彈亦為全中國首次發現。在TG3（沈艦艉部）中還發現了210毫米克虜伯砲彈1枚，是迄今為止中國水下考古發現口徑最大的砲彈。

而在TG2（舯部）中還發現了四枚電發火管，據記載，北洋水師只有「致遠」、「靖遠」兩艦裝備使用電發火管的電控火砲齊射系統。透過以上關鍵出水文物並結合歷史資料分析可基本確認其為北洋海軍「靖遠」艦。

王澤冰提到，「現場並不像之前傳說的，有很多砲彈裡面摻雜沙子或者其他東西，反而大量的彈藥其實是比較先進的，很多都是從英國 直接訂購的；另外現場發現大量彈殼，說明戰爭的過程中存在著大量反擊行為」。