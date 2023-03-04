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中已放棄清零 內蒙「8000萬」建方艙 網譏：孩子死了才來了奶

中國新聞組／北京4日電
中國已放棄清零政策，但內蒙呼和浩特市卻打算斥資人民幣8000萬蓋方艙醫院，引發批評。圖為南京方艙醫院。（新華社資料照片）
中國已放棄清零政策，但內蒙呼和浩特市卻打算斥資人民幣8000萬蓋方艙醫院，引發批評。圖為南京方艙醫院。（新華社資料照片）

中國已放棄嚴封控防疫的新冠疫情清零政策，但內蒙呼和浩特市上月27日卻公告，擬斥資近8000萬元（人民幣，下同，約1158萬美元）闢建方艙醫院，設置隔離用房和保障用房，床位868張，遭批「孩子死了才來了奶」、「浪費公共資源」「這是遲到了一年的招標公告」，要求停建。對於各方質疑，呼和浩特市衛健委稱這是「正常」的招標公告。此回應仍引來大量網民不滿。

中央社引述中國搜狐新聞報導，呼和浩特市公共資源交易服務平台近日發布一則「呼和浩特市永久方艙醫院建設項目（施工標段）」的招標公告，然而當前中國防疫已恢復乙類乙管等級，公告一出引起熱議。

招標人註明是呼和浩特市衛健委，工程計畫總投資額7996萬4600元；預計這棟方艙落成後將占地1萬5375.16平方公尺，可容納868張床。

報導指出，回顧疫情爆發之初，武漢短短10天之內就蓋好占地3萬4000平方公尺、可容納1000張床位的火神山方艙醫院，廣州去年落成可容納24萬張床位的超級永久方艙，工期也不過數月。

文中質疑，為什麼呼和浩特的方艙延宕這麼久，最後被罵仍執意公告，決策拍板的內情頗耐人尋味，無怪乎被網友反譏：「孩子死了才來了奶。」

不少網民質疑集中隔離的日子已成過去，興建永久方艙醫院的意義何在？批評「繼續浪費公共資源？」、、「有些人還沒從發財夢中醒來，也不願醒來」，更希望當局及早回應以消除疑惑。不過也有網民認為這只是未雨綢繆，以免將來面對新挑戰時被殺個措手不及。

對於各方質疑，呼和浩特市衛健委稱這是正常招標公告。

中國已放棄清零政策，但內蒙呼和浩特市卻打算斥資人民幣8000萬蓋方艙醫院，引發批...
中國已放棄清零政策，但內蒙呼和浩特市卻打算斥資人民幣8000萬蓋方艙醫院，引發批評。圖為中國方艙醫院。（中新社資料照片）

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