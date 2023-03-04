西安商場畫展涉兒童色情 網轟「低俗」被下架

陝西西安中大國際（南大街店）一場藝術畫展涉嫌兒童色情，多張畫被指帶有性暗示。（取材自微博）

陜西西安一商場近日推出畫作展覽，然而作品遭民眾投訴涉及「兒童色情」，多張畫作帶有性暗示，有人批評畫作「低俗」、「藝術性在哪裡」；目前展覽已被撤下，策展團隊已到派出所接受調查。

紅星新聞報導，有網友在網路上PO出西安中大國際（南大街店）一畫作展覽，作品中多以「兒童」形象為主，但內容疑似帶有性暗示，網友因此向當地部門投訴。

據悉，原定展覽時間為2月12日至3月12日，目前展覽已被撤下，策展團隊已到派出所接受調查。

陝西西安中大國際（南大街店）一場藝術畫展涉嫌兒童色情，多張畫被指帶有性暗示。（取材自微博）

陝西西安中大國際（南大街店）一場藝術畫展涉嫌兒童色情，多張畫被指帶有性暗示。（取材自微博）

據報導，涉事的畫家李晟自稱為潮流藝術家，微博 名為「晟王子」，現居湖南長沙。這次在西安涉爭議的部分作品，此前在一些城市的商業活動或者藝術活動中也曾出現。

查看李晟過往展示的創作作品，用卡通人物做出和性相關的卡通化呈現，是其常用的創作方式，一些作品性暗示程度還超過此次西安的展覽作品。

不過，有網友挖出，早在2021年李晟發布創作草圖的視頻時，就有人留言：對未成年有不良影響。近年更逐漸將作品做成「潮玩IP」，開發出鑰匙扣、T恤等衍生品。

李晟對自己的定位是潮流藝術家。（取材自紅星新聞）

陝西西安中大國際（南大街店）的一場藝術畫展涉嫌兒童色情，多張畫被指帶有性暗示。（影片截圖）

參與李晟本次西安展的策展協助人士則透露，「其實為了考慮公眾的接受度，我們對李晟一些可能更有爭議性的作品並沒有展出，而是甄選出了一些相對而言沒那麼誇張的作品。」

影片來源：YouTube