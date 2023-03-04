直播翻車？賣的被子裡面被爆全是頭髮 楊子：是駝毛

有女子曝光楊子直播間賣的被子剪開裡面全是頭髮，引發熱議。(取材自每日經濟新聞)

越來越多明星開啟直播帶貨的模式，而明星帶貨「翻車」也早已不是一件新鮮事。日前，有消費者表示，去年在楊子直播間買了一床被子，孩子蓋了幾天總覺得身上刺撓，剪開後赫然發現被子裡面竟有許多頭髮。此事曝光後，引起不少網友熱議，相關話題也登上了微博 熱搜。楊子則回應稱是消費者錯把駝毛當成頭髮，將還原事情真相，給大家一個交代。

據財經網科技報導，騰女士稱去年9月份花了399元（人民幣，下同）在楊子直播間下單買的被子，孩子蓋了幾天總覺得身上刺撓，剪開竟發現被子裡面有許多頭髮。對此，商家表示補償20元優惠券。騰女士表示，不要補償也不要退貨，只想處理好他們的產品質量問題。

對此，楊子發視頻回應稱，是消費者把駝毛當成了頭髮，然後發到網上引起熱議。楊子表示，「已出發杭州前往工廠，還原事情真相，給大家一個交代。」與此同時，廠商方面也解釋稱「是駝毛鑽毛，已消除誤會」。

據了解，駱駝毛主要是指取自雙峰駝身上的毛纖維，市場上供應的駝毛主要是兩種，一種是純駱駝毛，一種是駝滌混合毛。駝毛具有分量輕、易洗滌、保暖性好、價格又比羽絨便宜等優點。

每日經濟新聞報導，公開資料顯示，楊子共關聯16家企業，8家為存續狀態，包括巨力集團有限公司、巨力影視傳媒有限公司、劉伶醉釀酒股份有限公司、上海四海天地文化發展有限公司等，涉及索具製造、影視文化、白酒等。楊子在其中5家企業擔任法定代表人，在5家企業擔任董事長、董事等高管，並持有6家企業的股份。