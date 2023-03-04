2小伙私爬「箭扣野長城」32歲搜救人員為了救他們墜崖亡

劉金藝為被困者包紮傷口。（取材自都市快報「橙柿互動」）

兩名男子日前到北京 懷柔區著名的「野長城」箭扣段遊玩時受困，藍天救援隊當晚即上山搜尋，途中一名隊員劉金藝不幸遇到坍塌，摔落懸崖身亡。救援隊表示，劉金藝才剛過32歲生日，是家中獨子，還有一個7歲的兒子。而受困的兩男在隔天早上被找到，並無大礙，得知有救援隊隊員為了找他們而罹難的事，沒有任何表示。引發輿論憤怒。

來源：YouTube

都市快報「橙柿互動」報導，事發在上個月24日，北京懷柔藍天救援隊當晚7時許接到兩名男子的求助電話稱，他們白天去箭扣長城玩，卻被困在一處懸崖，上不去下不來。藍天救援隊立刻出動10多名隊員趕往救援。

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劉金藝是救援隊的搜救處副處長，當晚9時45分與其他隊員上山搜尋，但山上視線不佳，地勢陡峭，定位信號差，遍尋不著兩男。經過三個多小時搜救，劉金藝在一處懸崖上往下查看時，崖石突然坍塌，致他摔落懸崖，救援隊最後在約4米多深的一處懸崖石上找到劉金藝，但他已沒有呼吸心跳，通報救護車送醫搶救後，仍回天乏術。

2男平安獲救 對隊員「犧牲」無表示

據報導，消防救援隊員前來接手救援任務後，在隔天上午8時多，找到求助的兩名20多歲男子，沒什麼大礙，後來得知有救援隊隊員為了找他們而罹難的事，也沒有任何表示。事件引發輿論憤怒。

據藍天救援隊統治，光是箭扣長城，從今年2月中旬到2月25日，救援隊已經出了三次救援任務，且每一次劉金藝都有參與。一次花了17個小時，救出了從懸崖摔落的「驢友」；另一次是一名20多歲的男子求援，但找到人時已經斷氣。

據藍天救援隊表示，劉金藝3月1日才剛過32歲生日，留下家中兩老與一名7歲的兒子。救援隊田姓隊長表示，救援隊大部分隊員都是兼職，利用自己的業餘時間進行搜救。懷柔地區有許多山，每一次山地搜救任務，藍天救援隊都會出現，劉金藝也幾乎都有參與。

報導指出，這次出事的箭扣長城位於北京市懷柔區雁栖鎮西柵子村，海拔1141米，是明代長城中最著名的一段「野長城」。箭扣長城因整段蜿蜒，呈英文字母 「W」狀，形如滿弓扣箭而得名，深受探險「驢友」和攀岩愛好者的喜愛。