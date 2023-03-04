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「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

「劉三姐」黃婉秋去世 享壽80歲 網不捨：永遠的歌仙

中國新聞組／北京4日電
黃婉秋在「劉三姐」中的扮相。(取材自北京日報客戶端)
黃婉秋在「劉三姐」中的扮相。(取材自北京日報客戶端)

此前傳出病危彌留的著名表演藝術家、電影「劉三姐」中「劉三姐」的扮演者黃婉秋走了。3月4日凌晨3時16分，黃婉秋在桂林醫院重症監護室因搶救治療無效逝世，享壽80歲。斯人已去，黃婉秋的「劉三姐」扮相永留影迷心中，不少網民不捨留言，「永遠的女神，永遠的歌仙，一路好走」、「祝願黃婉秋老師在天堂裡能繼續自己的劉三姐傳歌事業」。

來源：youtube

北京日報報導，著名劇作家魏明倫證實黃婉秋過世的消息。前些天，魏明倫曾在朋友圈轉發了黃婉秋在2月19日發出的最後一條微信，她寫道：「我的親人們，我的摯友兄弟姐妹們，以及國內外厚愛我的『劉三姐』影迷朋友們，永別了！我將到天外傳歌去了」。當時親友表示，黃婉秋仍處於病危彌留狀態。

黃婉秋舊照。(取材自北京日報客戶端)
黃婉秋舊照。(取材自北京日報客戶端)

黃婉秋1943年1月出生於廣西桂林市，13歲開始表演藝術生涯，從事桂劇舞台藝術。1961年，由她主演、蘇里執導的風光音樂故事片「劉三姐」全國公映，該片由長春電影製片廠出品，根據廣西壯族民間故事改編而成，是中國第一部風光音樂故事片。「劉三姐」在全球50多個國家發行，轟動一時，該片的主題曲「山歌好比春江水」更是傳唱至今。

時年17歲的黃婉秋詮釋「劉三姐」用山歌反抗財主莫懷仁的故事，受到中外觀眾的讚揚。當時有一位香港的觀眾給黃婉秋寫信，透露自己一共看了99遍電影，每看一遍就寫一次心得。黃婉秋曾說，「是「劉三姐」成就了我，她讓我成為大家喜愛的演員。我的藝術生涯和『劉三姐』緊緊相連」。

但也因為「劉三姐」，黃婉秋曾在文革中被冠上莫須有的罪名，受到了不公正的待遇。1978年，中央人民廣播電台在「文革」後首次播放了「劉三姐」錄音，黃婉秋得以繼續發揮自己的藝術才華，此後參演了電影「春蘭秋菊」、「長城大決戰」等，但她最喜歡的角色還是「劉三姐」，她的個人名片上就寫著「廣西劉三姐黃婉秋」。

黃婉秋曾說，「演了劉三姐，我覺得自己這輩子就值了。雖然我的職務很多，但我覺得那些東西都是暫時的，只有劉三姐才是永恆的」。有影迷留言，黃婉秋是新中國第一代偶像，曾遭遇坎坷，後來又重新回到演藝事業中，即使步入老年，依然保持著漂亮的形象，最後一條微信中仍不忘囑託家人繼續傳承「劉三姐」文化，是永遠的女神。

黃婉秋13歲開始表演藝術生涯。(取材自北京日報客戶端)
黃婉秋13歲開始表演藝術生涯。(取材自北京日報客戶端)

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