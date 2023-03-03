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剽竊學生雕塑作業？ 湖北美院老師：動一刀就算新作

中國新聞組／北京3日電
左圖為陳亮作品，右圖為黃勇作品。（取材自封面新聞）
左圖為陳亮作品，右圖為黃勇作品。（取材自封面新聞）

自稱湖北美術學院雕塑系06級學生陳亮，發帖指控大學老師黃勇侵占他的雕塑習作，並以「黃勇」署名參展和售賣，要求黃勇「停止署名並公開道歉」。黃勇稱，這件作品署名權確實屬於陳亮，但他在原作基礎上進行二次創作，「哪怕只動了一刀也是新作品」。陳亮無法接受，表示準備訴訟維權，校方已介入調查。

綜合媒體報導，陳亮介紹，這是2010年他讀大五時，當年9月份完成的一次課堂作業。黃勇是他大一的課程老師，創作期間，黃勇對這件作品的初稿表達了喜愛，提出要留一件成品作為紀念。作品完成後，被學校選為優秀留校作品。陳亮將一件署名後上交學校，複製了一件送給黃勇，自己留存了一件。

陳亮說，「畢業一年後，我才知道，黃老師在一次畢業作品展上，把這件作品署上自己名字參展」。

陳亮在網上曬出了這件雕塑的原稿和創作期間的照片，並對比黃勇參展的作品，從人物整體形象和具體姿勢相似度較高。

陳亮列舉黃勇四次將其作品據為己有的事件：2011年湖北美術學院師生展覽時，黃勇以該作品參展，後被校方撤下；2020年由北京人民美術出版社出版的「緻美之道——湖北美術學院教師近作選集」中，黃勇再次以該作品參選，被知情老師阻止未能印刷成冊；2023年初，黃勇在多個平台以作者身分宣傳該作品，獲得了大量關注。

陳亮表示，此前兩次撤展、撤刊只發生在校內小範圍，他顧及師生情誼未追究，但最近的網絡宣傳引發了大量關注，他擔心大眾會把這件作品誤認為是黃勇的作品，所以發起了維權。

黃勇說，看到陳亮的文章後正在準備應訴材料。他表示，作品的最終樣貌採納了他的建議，這應是兩人共同創作的作品，「作品的署名權確實在陳亮那裡，因為我覺得作品不足以代表我的水平，所以我沒署名」。他自行花費2000元讓陳亮翻製了兩件，一人一件。黃勇認為，如果不是共同創作，自己對陳亮沒有恩情，陳亮不會同意翻製。

黃勇認為，他發表的作品，與陳亮的作品並不是同一件，不存在侵占和侵權，「我是在原稿的基礎上做的二次創作，我的作品與陳亮的作品，胸部、腹部線條都不一樣。哪怕只動了一刀也是新作品，跟他的作品不是一件」。黃勇稱，在人物雕塑領域，因為人的形體是固定的，出現類似或相同的創作很常見。

湖北美術學院退休教授黃邦雄表示，「這件作品絕對是陳亮同學的。這是我當時給他們上課的一個課堂作業」。黃邦雄並說，「黃勇也應該算是我的學生，這件事我不偏向於誰」。

對於此事，有網友留言，「這老師真不要臉」、「我的作品就被剽竊過！ 市運會會徽徵稿，結果就在我的徵稿作品上加了一個圓環，就成人家的了」。

黃勇朋友圈截圖。（取材自封面新聞）
黃勇朋友圈截圖。（取材自封面新聞）

雕塑 北京 退休

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