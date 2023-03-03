「劉大爺」拋妻棄女偷渡 流浪美32年 返滬爆爭百萬房產
曾露宿美國街頭的「紐約上海劉大爺」最近又火了。自媒體報導，劉玉生1990年從中國偷渡到美國，獨留妻子和年僅8歲的女兒。歷經32年流浪生活後，劉玉生被救助返回中國，稱要照顧分離多年的妻女做為彌補，但妻女以他無情無義為由拒絕見面。近來劉玉生發現自己當年赴美前，單位曾分了一套房給他，如今房子價值幾百萬，遂向妻女要求分一半房產，引發爭議。
影音來源：YouTube
鳳凰網報導，劉玉生當年和哥哥一起偷渡至美國，時年40歲，把妻女留在國內；一段時間後，劉玉生的哥哥發現連溫飽都無法解決，被迫回國，但劉玉生堅信能等來大赦獲得美國的身分。在32年中，劉玉生沒有聯繫過妻女，也沒寄回一分錢，上海的妻子獨力扶養女兒。
去年初，美國上海同鄉會在紐約法拉盛三福大道的大街上發現睡在馬路邊上流浪的劉玉生，他在美國幹苦力，沒存下一分錢，也沒戶口身分，並稱妻女在上海，只是32年都沒聯繫了。美國上海同鄉會於是眾籌募得1.5萬美元，協助他返鄉。同年11月21日他回到中國，在隔離酒店住滿8天後無處可去，直接帶著鋪蓋露宿上海某公園，表示自己在美國有豐富的睡大街經驗。
報導指出，美國上海同鄉會透過尋人啟事、登報、電視尋親等方式，聯繫到劉玉生妻女。但劉玉生的妻女拒絕見面，甚至不願和劉玉生通話，最後是劉玉生的女婿出面溝通表明態度，說劉玉生拋妻棄女32年，所以他們一家無論如何不會見他。
對於拋妻棄女這件事，劉玉生表示，當年不聯繫是因為一到美國護照和錢就被人偷了，但持續不聯繫確實是自己做錯了，希望能當面給妻女道個歉，並稱這次回來就是為了照顧妻女的。
報導稱，劉玉生還拍視頻表示，這32年在美國吃了多少苦頭，晚上默默的流了多少淚，企圖感動妻女，但對方依然不接受。後來劉玉生獲悉在去美國前，單位曾經分了一套房，房子拆遷後政府又給分了套大房子，按如今的房價值幾百萬。
於是劉玉生向妻女下最後通牒，說這套房子是自己當年單位分房拆遷來的，有自己的一半，要求妻女把現在住的房子分他一半，或者把房子賣了分他一半的錢，也就是幾百萬；如果妻女持續不願見面，那就只能上法庭來解決財產問題。
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