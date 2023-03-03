「劉大爺」拋妻棄女偷渡 流浪美32年 返滬爆爭百萬房產

劉玉生說這次回中國是為了照顧老婆並和她共度一生。 （視頻截圖）

曾露宿美國街頭的「紐約上海劉大爺」最近又火了。自媒體報導，劉玉生1990年從中國偷渡 到美國，獨留妻子和年僅8歲的女兒。歷經32年流浪生活後，劉玉生被救助返回中國，稱要照顧分離多年的妻女做為彌補，但妻女以他無情無義為由拒絕見面。近來劉玉生發現自己當年赴美前，單位曾分了一套房給他，如今房子價值幾百萬，遂向妻女要求分一半房產，引發爭議。

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鳳凰網報導，劉玉生當年和哥哥一起偷渡至美國，時年40歲，把妻女留在國內；一段時間後，劉玉生的哥哥發現連溫飽都無法解決，被迫回國，但劉玉生堅信能等來大赦獲得美國的身分。在32年中，劉玉生沒有聯繫過妻女，也沒寄回一分錢，上海的妻子獨力扶養女兒。

去年初，美國上海同鄉會在紐約法拉盛 三福大道的大街上發現睡在馬路邊上流浪的劉玉生，他在美國幹苦力，沒存下一分錢，也沒戶口身分，並稱妻女在上海，只是32年都沒聯繫了。美國上海同鄉會於是眾籌募得1.5萬美元，協助他返鄉。同年11月21日他回到中國，在隔離酒店住滿8天後無處可去，直接帶著鋪蓋露宿上海某公園，表示自己在美國有豐富的睡大街經驗。

報導指出，美國上海同鄉會透過尋人啟事、登報、電視尋親等方式，聯繫到劉玉生妻女。但劉玉生的妻女拒絕見面，甚至不願和劉玉生通話，最後是劉玉生的女婿出面溝通表明態度，說劉玉生拋妻棄女32年，所以他們一家無論如何不會見他。

對於拋妻棄女這件事，劉玉生表示，當年不聯繫是因為一到美國護照和錢就被人偷了，但持續不聯繫確實是自己做錯了，希望能當面給妻女道個歉，並稱這次回來就是為了照顧妻女的。

報導稱，劉玉生還拍視頻表示，這32年在美國吃了多少苦頭，晚上默默的流了多少淚，企圖感動妻女，但對方依然不接受。後來劉玉生獲悉在去美國前，單位曾經分了一套房，房子拆遷後政府又給分了套大房子，按如今的房價 值幾百萬。