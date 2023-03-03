我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

紐約增設毒品注射站 議員：惡化社區治安

「劉大爺」拋妻棄女偷渡 流浪美32年 返滬爆爭百萬房產

中國新聞組／上海3日電
劉玉生說這次回中國是為了照顧老婆並和她共度一生。 （視頻截圖）
劉玉生說這次回中國是為了照顧老婆並和她共度一生。 （視頻截圖）

曾露宿美國街頭的「紐約上海劉大爺」最近又火了。自媒體報導，劉玉生1990年從中國偷渡到美國，獨留妻子和年僅8歲的女兒。歷經32年流浪生活後，劉玉生被救助返回中國，稱要照顧分離多年的妻女做為彌補，但妻女以他無情無義為由拒絕見面。近來劉玉生發現自己當年赴美前，單位曾分了一套房給他，如今房子價值幾百萬，遂向妻女要求分一半房產，引發爭議。

影音來源：YouTube

鳳凰網報導，劉玉生當年和哥哥一起偷渡至美國，時年40歲，把妻女留在國內；一段時間後，劉玉生的哥哥發現連溫飽都無法解決，被迫回國，但劉玉生堅信能等來大赦獲得美國的身分。在32年中，劉玉生沒有聯繫過妻女，也沒寄回一分錢，上海的妻子獨力扶養女兒。

去年初，美國上海同鄉會在紐約法拉盛三福大道的大街上發現睡在馬路邊上流浪的劉玉生，他在美國幹苦力，沒存下一分錢，也沒戶口身分，並稱妻女在上海，只是32年都沒聯繫了。美國上海同鄉會於是眾籌募得1.5萬美元，協助他返鄉。同年11月21日他回到中國，在隔離酒店住滿8天後無處可去，直接帶著鋪蓋露宿上海某公園，表示自己在美國有豐富的睡大街經驗。

報導指出，美國上海同鄉會透過尋人啟事、登報、電視尋親等方式，聯繫到劉玉生妻女。但劉玉生的妻女拒絕見面，甚至不願和劉玉生通話，最後是劉玉生的女婿出面溝通表明態度，說劉玉生拋妻棄女32年，所以他們一家無論如何不會見他。

對於拋妻棄女這件事，劉玉生表示，當年不聯繫是因為一到美國護照和錢就被人偷了，但持續不聯繫確實是自己做錯了，希望能當面給妻女道個歉，並稱這次回來就是為了照顧妻女的。

報導稱，劉玉生還拍視頻表示，這32年在美國吃了多少苦頭，晚上默默的流了多少淚，企圖感動妻女，但對方依然不接受。後來劉玉生獲悉在去美國前，單位曾經分了一套房，房子拆遷後政府又給分了套大房子，按如今的房價值幾百萬。

於是劉玉生向妻女下最後通牒，說這套房子是自己當年單位分房拆遷來的，有自己的一半，要求妻女把現在住的房子分他一半，或者把房子賣了分他一半的錢，也就是幾百萬；如果妻女持續不願見面，那就只能上法庭來解決財產問題。

劉玉生在視頻中說，自己這些年不知道在美國一個人在晚上默默的流了多少淚。（視頻截圖...
劉玉生在視頻中說，自己這些年不知道在美國一個人在晚上默默的流了多少淚。（視頻截圖）

偷渡 法拉盛 房價

上一則

剽竊學生雕塑作業？ 湖北美院老師：動一刀就算新作

延伸閱讀

短影音比追劇吸引人…美國成年人看TikTok時間逼近Netflix

短影音比追劇吸引人…美國成年人看TikTok時間逼近Netflix
傳美國將宣布提供烏克蘭新軍援 價值達4億元

傳美國將宣布提供烏克蘭新軍援 價值達4億元
美國無法永遠阻止中國擁有晶片 比爾蓋茲：我對美中關係失望

美國無法永遠阻止中國擁有晶片 比爾蓋茲：我對美中關係失望
華美博物館之友譴責德州眾議員蘭斯古登的種族主義指控

華美博物館之友譴責德州眾議員蘭斯古登的種族主義指控

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了

趙露思飆罵吳磊「媽個X」影片瘋傳 網：甜妹形象毀了
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選