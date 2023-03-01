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用「熱度」掙錢？ 章瑩穎父直播帶貨：為了生活

中國新聞組／北京1日電
章瑩穎的父親章榮高在社交平台直播帶貨。（視頻截圖）
章瑩穎的父親章榮高在社交平台直播帶貨。（視頻截圖）

北大女碩士章瑩穎在美留學遇害一案曾引發全球華人關注，近日，章瑩穎的父親章榮高開始在社交平台直播帶貨，直播間湧入了大量網友的支持，但也有人認為章父是在利用女兒的「熱度」掙錢。針對外界的質疑，章父回應稱「是為了維持生活」，還表示「如果有機會我還想再去美國一次，這次一定要把瑩穎帶回來」。

南方都市報報導，章榮高2月28日表示，他目前在福建南平當司機謀生，晚上幫著看門，周末開卡車賺錢。他太太的身體已經垮了，腸胃很差，一吃東西就容易不舒服，牙齒也鬆動了，只能在家裡休息。「我再有一年多就退休了，到時候誰來養這個家？」

來源：YouTube

章榮高說，他明白如今很少有人能真正理解為什麼還要尋找瑩穎，有網友說，「兇手終身監禁了你們還想怎樣？」也有的人說，「你們不是還有個兒子，一切應該向前看。」章榮高表示，「我覺得哪怕是一個動物的一生都值得被尊重，更何況是我的女兒，她被用這麼殘忍的方式殺害，我們卻連她的一縷頭髮都找尋不到。」

據悉，今年1月16日是章榮高的首次直播，略顯局促，直播結束後，他還因自己太緊張表現不佳而錄製視頻，向網友致歉。截至2月27日，他已直播帶貨近10次。

章瑩穎自北京大學碩士畢業，2016年至2017年在中國科學院客座學習；2017年4月，章瑩穎到厄巴納香檳伊利諾大學交流學習。 6月9日，章瑩穎在校園遭該校碩士畢業生克利斯汀森(Bredt Christensen)當街綁架後殺害；心狠手辣的兇手將她棄屍在公寓垃圾桶，隔天垃圾車載至垃圾掩埋場，而克利斯汀森遲至判處終身監禁不得假釋後，才透露屍體下落。

但經過兩年，章瑩穎遺體早已無跡可尋，章家父母帶女兒回中國安葬的心願，也惘然落空。

另據齊魯晚報報導，痛失愛女後，章瑩穎的母親一直精神恍惚，日前踩空了樓梯，摔斷了四根肋骨。

章榮高的手機屏保是章瑩穎的一張照片，照片上章瑩穎笑的很甜。「這是我最後一次見女兒，那時候女兒要出國，首先要去北京，我送她到火車站，進站前拍了這張照」。

思念女兒的章榮高告訴南都記者，他們夫妻倆有時會去章瑩穎念過書的學校門口逛一逛，看著那些無憂無慮的上學的小孩。「如果我的瑩穎只讀到高中，那她現在會不會還在我們身邊？」他非常感謝大家對他家的關注和支持，如果有機會他還想再去美國一次，這次一定要把瑩穎帶回來。

章瑩穎在美國遭殺害。（本報檔案照）
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