安徽中學採購疑虛報 插線板單價250元報3600

當塗二中採購項目中，出現了單價3600元的插線板和單價4000元的單燈控制器。（取材自封面新聞）

安徽當塗縣疑爆發校園弊案，有網友稱，當塗二中一項總額488萬元（人民幣，下同，約70萬美元）的採購案中，出現3600元（約521美元）的插線板和單價4000元（約579美元）的單燈控制器，兩項總價19萬元，疑似存在成本虛高的弊端。當塗中學工作人員表示，相關部門已在調查，具體情況由縣委宣傳部統一回覆；當塗縣委宣傳部外宣科工作人員則表示，「分管領導出差聯系不上，無法回答這一問題」。

封面新聞報導，爆料的網友自稱是當塗二中職工，他表示，這項招投標是2021年進行的，自己無意中得知教學樓裡安裝的插線板單價3600元，於是對這項招投標採購項目產生疑問。

爆料人稱，「單燈控制器其實就是控制照明的一個部件，對應中標公告中的品牌和型號，我在廠家線上旗艦店看到售價是810元。智能用電管理設備，我根據公告中的品牌和型號搜索，發現就是一款5孔插線板」。

公司工作人員介紹，這款產品是配合物聯網系統提供給客戶，單買的話280元1個，如果採購超過100個，單價可以再降30元。

招標公告顯示顯示，中標的是安徽一家名為「語林」的教育 科技公司以488.7萬元的金額中標。其中，以單價17萬元採購了8套智能微型圖書館 ，總價136萬元；與物聯網系統對應採購了25個單燈控制器和25個智能用電管理設備，總價分別為10萬元和9萬元。