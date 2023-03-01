杭州醫院傳情殺 男醫師刺死女醫師後留血書跳樓

微博上流傳疑似兇手自拍的影片，他在片中聲稱與女友談戀愛12年，準備結婚時發現女友出軌，並揚言要砍死對方。（取材自微博）

浙江杭州市27日發生一樁情殺案，一名男醫師持刀刺傷一名女醫師後跳樓身亡，該名女醫師則搶救不治。兩名醫師的情感糾紛引起社會關注，有網民說：「看熱搜以為又是醫患矛盾，進來一看是情殺」。

來源：YouTube

杭州市公安 局上城區分局27日發布警情通報指出，2023年2月27日9時38分許，杭州市公安局上城區分局陸續接群眾報警稱：有人在邵逸夫醫院傷人後跳樓。民警第一時間趕到現場處置。

經初步調查，阿某（男，31歲，醫生）與呂某（女，32歲，醫生）存在感情糾紛。當日上午，阿某竄至事發醫院，持刀傷害呂某後跳樓身亡。12時35分許，呂某經醫院搶救無效死亡。目前，公安機關已立案偵查。

香港 01報導，兇手聲稱女方出軌，持刀砍向女方頸部大動脈處，他在醫院牆上寫血書後自殺。另有消息稱，是男方賭球欠債300萬人民幣但未能償還，女方得知後要分手。

另有港媒報導，網上流傳一段疑似凶手「阿某」提前錄製的影片，視頻中，一名裸露上身的男子對著鏡頭說：「我有很多證據啊，呂XX出軌啊，我準備結婚了，婚紗照都拍好了，她出軌了」、「我刀在這裡，呂XX是肯定要死的。」

消息在微博 引起大量討論，有網民表示，現在社會案件多「我現在都不敢搞對象了，生怕對方是那種極端的人」。另有網民為當事者嘆息「30出頭，醫生的職業生涯才剛起步，太可惜了！」