康定酒店欺客 網紅局長嗆：誰砸甘孜旅遊的鍋 我砸他飯碗

2020年，甘孜州理塘縣的丁真以甜野、帥氣的形像走紅網絡，不久後劉洪（圖）也因高大、帥氣的形像出圈。隨後，他開始頻繁出現在短視頻平台上。（取材自每日經濟新聞）

一名遊客日前到四川甘孜藏族自治州旅遊時，投訴康定市某酒店欺客不退款，今年51歲的甘孜「網紅」文旅局長劉洪下令有關部門調查取證，事後查封該酒店並責令停業整頓。劉洪還在微博 發短片放狠話：「誰砸了我們甘孜旅遊的鍋，我一定會砸了你的飯碗。」網友大讚劉洪「又帥又有正事兒」。

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每日經濟新聞報導，一名叫「龍飛」的博主在視頻稱，他2月22日剛在康定訂了四個房間，便遇路牌提示大雪封山封路不允許通行，他於是選擇退訂單，前面三個房間成功退款，第四個房間由於取消時間超過5分鐘，商家稱處理中，24小時內給答覆。結果次日商家回覆稱，房間為客人留了一晚，拒絕退款。龍飛找商家協商，反被店家辱罵。龍飛感到氣憤給予商家差評，結果商家在他給的差評下諷刺他「沒錢別來康定玩」，商家還疑似轉用另一帳號繼續辱罵龍飛。

查封該酒店並責令停業整頓。（取材自每日經濟新聞）

康定文旅26日回應稱，經多方調查取證，現已查封該酒店並責令停業整頓，向當事人退款並協商賠償，並向當事人及廣大網友公開道歉。龍飛表示，康定文旅局的態度讓自己感到滿意，酒店也在被約談後主動對他道歉，稱以後會真誠地接受客戶的建議。

同日，甘孜文旅局局長劉洪在抖音 個人帳號回應此事，藉此機會告訴甘孜州所有的經營戶，「一定要誠信經營，淨化市場，如果誰砸了我們甘孜旅遊的鍋，我一定砸了你的飯碗」。

感到氣憤的龍飛（圖）打算給予商家差評。點開評論區後他意外發現，該商家很喜歡辱罵給予差評的顧客。龍飛給了差評後還遭商家開小號辱罵。（取材自每日經濟新聞）