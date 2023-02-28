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河南女遭夫砍8刀致死 娘家人抬棺封門寫「冤」字討說法

中國新聞組／北京28日電
娘家人將楊某芳的棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門。（視頻截圖）
娘家人將楊某芳的棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門。（視頻截圖）

河南安陽滑縣一名24歲楊姓女子遭丈夫連砍八刀身亡，留下一對年幼兒女。由於婆家無人出面處理後事，娘家人一怒之下將棺材擺在婆家門口，並用紅磚、水泥封門；事後傳出婆家將楊女遺體偷走，引發大量憤怒的村民前往男方住所討要說法，警方到場處理還爆發大規模警民衝突。最新消息顯示，27日夜裡，當地傳出已採取管制交通與人員進出及斷電的措施。

娘家人燒衣拜祭。（視頻截圖）
娘家人燒衣拜祭。（視頻截圖）
門上寫有「冤」字，棺材前放滿祭品。（視頻截圖）
門上寫有「冤」字，棺材前放滿祭品。（視頻截圖）

來源：YouTube

綜合媒體報導，河南安陽滑縣桑村鄉楊大召村村民張男與楊女結婚多年，育有一子一女，大兒子現在3歲，小女兒還在吃奶中。由於張男每月只給人民幣200、300元家用，加上婆媳矛盾嚴重，且對方手執家中經濟大權，楊女只好不斷向外借錢應付開支，終致債台高築，導致她患抑鬱症。楊女難忍長期的家庭矛盾，決定離婚，但婆婆非但沒有勸說，反而挑唆兒子教訓楊女，最終鬧出命案。

楊某芳遭丈夫連砍多刀殺害。（視頻截圖）
楊某芳遭丈夫連砍多刀殺害。（視頻截圖）

楊女遇害後，公婆竟連夜跑到親戚家中暫避，無人出面處理後事。曝屍5天後，楊女母親才得知她已身亡。娘家人一怒之下，直接將棺材放在婆家的客廳門口，並以紅磚、水泥封門，寫上大大的「冤」字，棺材前面還放了一張供奉祭品的桌子，擺著楊女公婆的相片，引起網民熱議。有消息稱，婆家人26日晚偷偷將楊姓女子的遺體拉走，導致大量憤怒村民前往男方家中討要說法，最終演變成群體衝突事件。

根據推特網民「李老師不是你老師」的發文，27日白天，網上流傳畫面顯示現場特警車輛遭憤怒民眾破壞，甚至差點遭群眾合力掀翻，警方在鎮暴期間噴灑辣椒水，並毆打示威村民。另外，群眾後來還將特警車輛包圍，並將特警車輛裝飾成靈車般，在現場悼念死者。

官方27日發出「2.20案件處置工作組」通報，強調張男持刀殺妻，公安機關第一時間已將張姓男子控制，並依法對其刑事拘留。目前，案件正在依法辦理，張姓男子已被檢察機關批准逮捕。並稱，有個別網民在互聯網上傳播虛假信息、故意誇大事實。在此提醒廣大網民，互聯網不是法外之地，請遵守相關法律法規，不信謠、不傳謠、不造謠。

警民衝突現場。（視頻截圖）
警民衝突現場。（視頻截圖）

警民衝突現場。（視頻截圖）
警民衝突現場。（視頻截圖）

河南 公安 推特

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