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「咬牙切齒真難看」高三女高考誓師 卻遭網暴

中國新聞組／北京27日電
湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場。但有網友的關注點卻走偏，全程都盯著她的表情：有人說她咬牙切齒的樣子難看，一些評論格外刺耳。（視頻截圖）
湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場。但有網友的關注點卻走偏，全程都盯著她的表情：有人說她咬牙切齒的樣子難看，一些評論格外刺耳。（視頻截圖）

湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場，即使不在現場，隔著屏幕也能感受到她心中的熱血；但部分網友關注點卻走偏，有人說她的眼神可怕、咬牙切齒表情難看，立遭其他網友回懟「網暴更難看」。

影音來源：YouTube

「沒有人是生來的弱者，沒有人是命定的草箭」、「我們可以不成功，但是我們絕對不能後悔」、「凌晨6點的校園真的很黑，但600多分的成績真的很耀眼。」中國青年報報導，這名女高三生熱血鼓勵其他考生，卻遭到刺耳的評論；她的父親談起女兒，言語間滿是驕傲，「從小學一年級開始，做作業從來不需要督促」。

對於女孩的儀態、表現也有其他的網友表達不同看法，「文靜也好，中二也好，歇斯底里也好，都是這個年紀孩子的正常狀態。」並指孩子的儀態可能是差了一點，但上綱上線大可不必，有些人是站著說話不腰疼。

「就算我是一隻來自鄉下的土豬，也要立志去拱了大城市裡的白菜。」還記得講出這句話的衡水學子嗎？兩年前，一段高考前夕的演講，讓這名高三學生被推上風口浪尖，有人尖刻地嘲諷他是典型的「鳳凰男」；今年事件重演，又有人遭網暴。

觀察者網報導評論稱，比起網友抨擊的教育制度，倒是網路短視頻對這些片段的炒作和放大，加上網友的口無遮攔，更容易對青少年產生直接負面影響；「不知道從什麼時候起，通過知識改變命運的這樣一份勵志、這樣一份拚搏被醜化了。」

湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場...
湖南桑植縣某中學舉行高考衝刺百日誓師大會，一名高三學生代表激情澎湃的發言燃爆全場。但有網友的關注點卻走偏，全程都盯著她的表情，有人說她咬牙切齒的樣子難看，一些評論格外刺耳。（視頻截圖）

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