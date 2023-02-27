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她也遭網暴… 女星練習瑜伽 竟挨轟「打擦邊球」

中國新聞組／北京27日電
演員朱丹妮在視頻平台上發布了一則自己在練習空中瑜伽的視頻，有網友稱視頻在「打擦邊球」，有暗示，還有部分暴力言語涉及其父母。（視頻截圖）
演員朱丹妮在視頻平台上發布了一則自己在練習空中瑜伽的視頻，有網友稱視頻在「打擦邊球」，有暗示，還有部分暴力言語涉及其父母。（視頻截圖）

女演員朱丹妮發布一則她練習瑜伽的視頻，卻遭部分網友指「打擦邊球」、有暗示，還有部分暴力言語涉及其父母；朱丹妮兩度回擊，怒斥網路噴子，稱關證據她都已經保留，她希望用自己薄弱的力量，淨化網路環境。

揚州晚報報導，近期類似網路暴力事件不斷衝擊公眾視野，挑戰公眾底線。從去年被網民謾罵「快去死」的尋親男孩劉學州留下遺書後服藥自殺，到不久前開著拖拉機去西藏旅行的網紅「管管」不堪網暴輕生，再到杭州女孩鄭靈華…這些活生生的生命悲劇來得猝不及防，讓人真切感受到「我們與網路暴力之惡，距離並不遙遠。」

網暴的可怕之處在於，它是集體無意識結出的惡果，藉助互聯網的隱匿性、開放性、群體性，「無名之惡」增加了甄別施暴者身分的難度，「法不責眾」的心理也給了「鍵盤俠」肆意開腔的勇氣。在他們的言語操縱下，一波波「暴力聲浪」不僅荼毒社會風氣，也給當事人帶來了不可逆的精神壓力和心靈創傷。

極目新聞報導，針對朱丹妮事件，有律師表示，網路造謠已經涉嫌侵犯他人名譽，受害人有權要求停止侵害，恢復名譽、消除影響、賠禮道歉，並可以要求賠償損失。

演員朱丹妮在視頻平台上發布她在練習空中瑜伽的視頻，有網友稱視頻在「打擦邊球」，還...
演員朱丹妮在視頻平台上發布她在練習空中瑜伽的視頻，有網友稱視頻在「打擦邊球」，還有部分暴力言語涉及其父母。（視頻截圖）

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