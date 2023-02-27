她想賣房救重病兒 夫要求分房款：他活不久 別治了

福建一名母親想賣房救重病兒子，丈夫卻索要一半房款並稱「兒子活不了半年，不需要治」。（取材自九派新聞）

福建福州一名母親想賣房為身罹重病的22歲兒子籌備人民幣近百萬元的手續費，沒想到卻遭丈夫反對，認為「兒子活不了半年，不需要治療了」，還稱賣房的錢要分自己一半，言論引發網友熱議。

據長沙廣電「星視頻」報導，22歲的小林患上再生障礙性貧血，每月醫療費 就要花上人民幣8000元(約1150美元)左右，原先打兩份工、月入1萬的母親為了照顧兒子，還是辭掉所有的工作。

小林母親稱，兒子2017年確診，這幾年都在治療；2022年5月小林出現重感染，醫生三度開出病危通知，小林透露，醫生稱他的病況很危險，「不移植就無法徹底治愈」。

但移植手術 費用至少70萬，小林母親想將家中的房產變賣給兒子治病，丈夫卻有不同意見。

小林母親表示，丈夫平時就說「兒子活不了半年，不需要治療了」，如今她想賣房，丈夫還稱「賣房最少要分他一半」。為此，小林的母親向丈夫提出離婚，目前事情仍在調解中。

小林的父親表示同意賣房，「但180萬需分成三份，三人各拿60萬，治療超出120萬的部分，他願意補償」，並稱他也是擔心自己身體狀況及今後的養老問題。

據報導，此事最後經過調解，小林父親賣房給兒子治病，並與兒子擁抱相互鼓勵。影片在網路上流傳後，引起網友瘋狂討論，有人認為，「不論是小林父親還是小林母親，做法都沒錯」、「不是不救，是盡力救」。

但也有網友認為父親實在太冷血，留言批評「父愛如山？還是錢要牢牢抓自己手裡」、「人性往往是經不起考驗的」、「『並與孩子擁抱互相鼓勵』，這種典型的中式社會新聞結局，真的夠了」。