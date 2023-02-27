貴州孕婦被拐賣34年 家人收信不救 已無法究責人販

汪祥慧回到贵州老家，早已物是人非。（取材自上游新聞）

貴州女子汪祥慧1989年被同鄉人誘騙至1500公里外的河北唐山，當時懷有5個月身孕的她上了火車後，才發現上了人口販子的當，被以4200元（人民幣，下同，約600美元）賣給唐山孟家峪村的郭姓男子。34年後，兒子小武帶著汪祥慧回到貴州老家，報警對人口販子究責，警方卻告知已過追溯期。還發現舅舅當年明知母親被拐賣卻因籌不出旅費未營救的事實，讓他百味雜陳。

上游新聞報導，汪祥慧出生在貴州龍里縣安榜寨，她記得自己被拐那天是1989年農曆五月初九，當時她結婚三年，丈夫有殘疾，懷孕五個多月的她在去縣城賣小雞時，吃了同村不同寨的馮某祥給的葵花籽後就迷糊上了火車，才知道自己被拐賣了。

幾經輾轉，汪祥慧被帶到河北省唐山市灤縣柳莊鎮孟家裕村，被賣給比她大8歲的村民郭某忠，成交價格是4200元。她就被郭家人關在屋裡，曾給貴州老家寄過多封信並附居住地址，但一直未能等到家人前去接她。汪祥慧被逼和郭某忠結了婚，郭家於1994年給她取名「羅立芬」並辦了新的身分證。郭家很窮，汪祥慧在郭家常被打罵，1996年她為郭家生了一個兒子。

汪祥慧的四哥汪祥庚證實妹妹於1989年被拐賣後一家人曾去報警。過了兩三年，家人收到了汪祥慧從河北寄出來的求救信又去報過案，但派出所說派兩個人、家屬派兩個人一起去河北需湊3000元旅費，家人湊不出，妹妹丈夫家也不願意資助，最終因湊不齊路費而放棄去接汪祥慧。

汪祥慧寫给家人的信。（取材自上游新聞）

對於舅舅們的這番解釋，小武一直無法接受，「怎麼可能親人被拐了不去找」。小武知道自己身世後，高中畢業後開始在網上幫助母親尋找親人。2012年找到舅舅。離家23年後，汪祥慧終於找到自己的家人，但父母都已過世，小武的親生父親也再婚多年。2014年，汪祥慧的小兒子意外死亡。汪祥慧離開郭家，與小武在外租屋。

小武說，他在高三那年得知母親被拐賣就對郭家萌生了恨意。他帶著母親找兩地警方，追究責「人販子」的刑事責任。但只得到「本案已過追訴時效，不予立案」答覆。警方的說法是這屬於打拐辦的事情，不屬於派出所辦理，當年將案件上報給了縣公安 局打拐辦。 2021年，龍里縣公安局以已過追訴時效為由，決定不予立案。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

小武認為，母親汪祥慧當年被拐賣後，家屬曾報案，公安機關卻沒有立案偵查，屬於「應當立案而不予立案」的情形，應不受追訴期限的限制。但警方不認可。如今，汪祥慧母子依然希望公安機關可以追究「人販子們」的刑事責任。