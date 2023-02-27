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上海優衣庫區經理 捲走800件服飾搞網拍 海撈60萬

中國新聞組／北京27日電
錢某盜竊的衣物。（取材自新民晚報）
錢某盜竊的衣物。（取材自新民晚報）

日本知名服飾品牌「優衣庫」（UNIQLO）近日發生上海公司高層盜竊服飾案件。一名店長因不滿公司的薪資待遇和升遷管道，多年監守自盜800件服飾，並以7.5折的價格在網上販售，不法獲利超過60萬元人民幣（約8.6萬美元），被依涉嫌職務侵占罪逮捕。

新民晚報報導，中國上海市靜安公安分局在去年11月接獲報案，稱位於南京西路上的分店有大量商品無故丟失情況。該店店長反映，有員工在一處不應該存放服裝的辦公區域發現大量「遺失」衣物；經查發現，是一名駐派巡查門市的錢姓區域經理留下，且錢姓區域經理曾多次私自拿走庫存商品，懷疑他私吞公司資產。

警方獲報後調閱監視器畫面及店內的庫存清單等證據，循線調查錢男，在其家中也繳獲超過270件、尚未變賣的各類服飾。

錢男到案後坦承，他於2018年擔任上海市一家門市店長後，因不滿公司的薪資待遇和升遷管道，便以夾帶的方式從店內將衣物等商品帶回家中，再通過鹹魚等網絡二手交易平台，以原價7.5折「零售」。他於2020年升任區經理後，更利用職權來規避各項檢查，加快私吞門市商品的速度。

由於這些服飾均為正版貨，回頭客也越來越多，警方表示，僅2022年10月，錢男就利用門市巡視的機會侵吞了近百件品牌服裝等商品，「每次都是整箱整袋搬出倉庫後從後門離開商店」。

警方初步調查，錢男共偷走了800多件優衣庫服飾，其中600多件已售出，經鑑定，涉案總金額達60餘萬餘元，目前他已被依涉嫌職務侵占罪逮捕。

優衣庫中國分公司也表示，已經開展內部調查，加強了監督和管理，避免類似事件再次發生。

錢某拿走公司衣服。（取材自新民晚報）
錢某拿走公司衣服。（取材自新民晚報）
在閒魚販售的帳號。（取材自新民晚報／警方供圖）
在閒魚販售的帳號。（取材自新民晚報／警方供圖）

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