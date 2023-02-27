山西1名鄉黨委書記被爆索賄 竟嗆「在鄉鎮誰能幹過我」

陽曲縣凌井店鄉黨委書記張玥被查，被實名舉報到高檔飯店吃喝讓他人買單。（新京報「我們視頻」截圖）

山西一名鄉黨委書記近日被舉報索賄逾40萬元（人民幣．下同，約5.7萬美元），目前正受查。舉報視頻在網上流傳，檢舉者電話錄音透露，該名被舉報的鄉黨委書記還曾放狠話表示，「在鄉鎮誰能幹過我」 。

香港 01報導，被舉報的是太原市陽曲縣凌井店鄉黨委書記張玥，舉報者閆某鵬稱，張玥曾多次要求他設宴招待她和她的朋友及下屬，還多次讓他在太原市、盂縣等多個高檔餐廳為其買單。他在張任職的凌井鄉有工程，張玥多次利用權力向他索賄並將其名下房產「口頭上」賣出但保留實際產權，藉此收取他37萬元。

據二人微信 聊天截屏顯示，閆對張稱「書記，我給你付了36萬，其他的就不說了」，張回應「一起算了吧，鬧這人情幹啥」。之後，閆稱「不用，就給36（萬）就行」，張稱「不用不用」。閆又稱「其他的我忘了，您非要給就給上3000」，張則指「車位4800，物業5000，密碼鎖2000，衛生間的一個門1000，你看可以不？還有啥都算上吧」。

據新京報「我們視頻」報導，閆男電話錄音透露，張玥曾在電話中說，「你和我對著幹，你能幹過我」，閆男回「幹不過你」，張玥再嗆，「你覺得在鄉鎮，誰能幹過我」。

對此，張玥回應指，閆某鵬所言都不屬實，屬故意誹謗，她已報警。張玥堅稱，涉事房子是朋友的，不是她的，「這個可以查得到的，不是我的名字，是我多了個嘴，介紹朋友賣的」，那37萬是她朋友收的，後來退還了。