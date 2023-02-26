保潔員拾金不昧竟被炒 網疑飯店想私吞給大量差評

紫航海鮮大飯店。（取材自新黃河）

遼寧大連紫航海鮮大飯店，近日有一名女保潔員稱在工作中撿到2萬人民幣（2874.7美元），交給前台後報警；沒想到公司領導竟以撿到的錢歸店裡管為由將她開除。該保潔員懷疑飯店想私吞款項，網友也紛紛質疑飯店是「黑店」，並到大眾點評App 將狂打一星差評。不過飯店表示，是保潔員想據為己有才捏造事實。

新黃河引述沸點視頻報導，遼寧大連紫航海鮮大飯店原保潔員宋大姐稱，自己1月28日在工作中撿到2萬現金，現場尋失主無果便交給前台；幾天後她得知仍無人認領，便報警。隨後她也因故離開了紫航大飯店。

來源：YouTube

然而近日，大連當地多名網友發布一份宋大姐與保潔公司一名女領導對話的微信 音頻。據悉，飯店店長給宋大姐所屬的保潔公司領導打電話後，女領導對宋大姐表示：「撿到的錢歸店裡管，宋大姐沒有資格報警」「不知道給誰打工，從現在開始妳已經不是我員工。」宋大姐表示自己沒做錯，也沒給飯店造成什麼損失，懷疑有人想私吞這筆錢。

此事在社交媒體引發熱議，網友紛紛表示：「這是個黑店吧！」「要是在這個店丟錢了，是不是根本找不回來？」「去這兒吃飯是不是不用帶錢了？」在留言區類似的評論已有幾十條。憤怒的網友還到大眾點評App找到當事飯店主頁，狂打一星差評。

遼寧大連紫航海鮮大飯店發布澄清視頻，表示酒店早就想把錢交到轄區派出所，是保潔員想據為己有，並且捏造事實。（視頻截圖）

另據極目新聞報導，紫航大飯店在官方帳號發布視頻解釋此事。店長李先生表示，保潔員撿到2萬元上交2天後，又想把錢要回去據為己有，後來飯店和保潔公司負責人商議，把錢交到派出所。李先生還解釋，店內撿到客人失物，會先放在店裡等客人第二天認領，但是這次一直沒人前來認領。

保潔公司一名女經理也在視頻中稱，保潔員撿到錢2天後想把2萬元據為己有，她沒同意，兩人未達成共識，並不存在保潔員被開除剋扣工資的情況，當天是保潔員自己提離職，有錄音為證。她表示，當天所有工資全部結清，有轉帳記錄為證。