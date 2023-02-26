我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加最強風暴 大熊湖積雪6呎 聖地牙哥首發暴雪警告

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

保潔員拾金不昧竟被炒 網疑飯店想私吞給大量差評

中國新聞組／北京27日電
紫航海鮮大飯店。（取材自新黃河）
紫航海鮮大飯店。（取材自新黃河）

遼寧大連紫航海鮮大飯店，近日有一名女保潔員稱在工作中撿到2萬人民幣（2874.7美元），交給前台後報警；沒想到公司領導竟以撿到的錢歸店裡管為由將她開除。該保潔員懷疑飯店想私吞款項，網友也紛紛質疑飯店是「黑店」，並到大眾點評App將狂打一星差評。不過飯店表示，是保潔員想據為己有才捏造事實。

新黃河引述沸點視頻報導，遼寧大連紫航海鮮大飯店原保潔員宋大姐稱，自己1月28日在工作中撿到2萬現金，現場尋失主無果便交給前台；幾天後她得知仍無人認領，便報警。隨後她也因故離開了紫航大飯店。

來源：YouTube

然而近日，大連當地多名網友發布一份宋大姐與保潔公司一名女領導對話的微信音頻。據悉，飯店店長給宋大姐所屬的保潔公司領導打電話後，女領導對宋大姐表示：「撿到的錢歸店裡管，宋大姐沒有資格報警」「不知道給誰打工，從現在開始妳已經不是我員工。」宋大姐表示自己沒做錯，也沒給飯店造成什麼損失，懷疑有人想私吞這筆錢。

此事在社交媒體引發熱議，網友紛紛表示：「這是個黑店吧！」「要是在這個店丟錢了，是不是根本找不回來？」「去這兒吃飯是不是不用帶錢了？」在留言區類似的評論已有幾十條。憤怒的網友還到大眾點評App找到當事飯店主頁，狂打一星差評。

遼寧大連紫航海鮮大飯店發布澄清視頻，表示酒店早就想把錢交到轄區派出所，是保潔員想...
遼寧大連紫航海鮮大飯店發布澄清視頻，表示酒店早就想把錢交到轄區派出所，是保潔員想據為己有，並且捏造事實。（視頻截圖）

另據極目新聞報導，紫航大飯店在官方帳號發布視頻解釋此事。店長李先生表示，保潔員撿到2萬元上交2天後，又想把錢要回去據為己有，後來飯店和保潔公司負責人商議，把錢交到派出所。李先生還解釋，店內撿到客人失物，會先放在店裡等客人第二天認領，但是這次一直沒人前來認領。 

保潔公司一名女經理也在視頻中稱，保潔員撿到錢2天後想把2萬元據為己有，她沒同意，兩人未達成共識，並不存在保潔員被開除剋扣工資的情況，當天是保潔員自己提離職，有錄音為證。她表示，當天所有工資全部結清，有轉帳記錄為證。

App 微信 YouTube

上一則

中國再傳採礦事故 四川巴中礦山5死3重傷

延伸閱讀

UMI壽司海鮮自助餐　每晚無限量供應蒜蓉蟹腿和薑蔥龍蝦

UMI壽司海鮮自助餐　每晚無限量供應蒜蓉蟹腿和薑蔥龍蝦
海鮮雖好 3族群要節制

海鮮雖好 3族群要節制
山東泰安5胞胎滿1歲 父母、姥姥育嬰 靠爺工資養全家

山東泰安5胞胎滿1歲 父母、姥姥育嬰 靠爺工資養全家
名校畢業存款5000、當火鍋店保潔 母校力挺：不設限

名校畢業存款5000、當火鍋店保潔 母校力挺：不設限

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件
港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨
港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解