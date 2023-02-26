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上海80後夫妻攢300萬「提前退休」 打算撐到70歲

中國新聞組／上海27日電
上海80後夫妻稱已攢300萬決定退休，他們覺得自己責任心不強，所以不想養育孩子，想趁著年輕吃喝玩樂，享受生活。圖為示意圖。(Getty Images)
上海80後夫妻稱已攢300萬決定退休，他們覺得自己責任心不強，所以不想養育孩子，想趁著年輕吃喝玩樂，享受生活。圖為示意圖。(Getty Images)

近日，上海一對80後夫妻在社交媒體表示已存到300萬人民幣，（下同，約43萬美元），決定雙雙「退休」，引發網友熱議，許多人說「想都不敢想」。

新黃河報導，小陳女士表示，自己今年33歲，丈夫40歲，去年兩人雙雙失業了，這個年齡不好找工作了，索性就「不工作」了。她透露，丈夫之前做房地產行業，自己是娛樂遊戲行業，300萬存款大部分都是丈夫存的。今年她打算把這些存入大額存單，再拿出一部分去炒股或者買基金，每個月理財收入有1萬元，她預計300萬能用到約70歲。

來源：YouTube

據報導，他們覺得自己責任心不強，所以不想養育孩子，想趁著年輕吃喝玩樂，享受生活。夫妻雙方都只有一個父母，兩名老人家都支持他們的決定。

上海80後夫妻稱已攢300萬決定退休。小陳女士表示，丈夫之前是做房地產行業的，自...
上海80後夫妻稱已攢300萬決定退休。小陳女士表示，丈夫之前是做房地產行業的，自己是娛樂遊戲行業，300萬存款大部分都是丈夫存的。（取材自新黃河）

這對夫妻的決定讓很多網友感到羨慕，但也有很多人為他們感到擔憂。對於有多少錢存款才能達到財富自由、提前退休，網友看法不一。

1994年，麻省理工學院學者威廉·班根（William Bengen）提出「4%原則」：只要在退休第一年從退休金本金中提取不超過4.2%，之後每年需要提取的金額=總額×（4%+通脹率），即使到過世，退休金都花不完。

根據這個原則，估算每年需要多少生活費，就可以計算出要存到多少錢才能提前退休。

另據2021年「胡潤財富自由門檻」報告，中國一線城市入門級財富自由門檻1900萬元，中級6500萬元，高級1.9億元。「胡潤財富自由門檻」主要考慮常住房、金融投資和家庭稅後年收入，將財富自由分為入門級、中級、高級和國際級四個階段，並細分到中國一二三線三類城市。

退休金 威廉 投資

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