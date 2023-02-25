峨眉山猴子被「刑拘」？ 景區闢謠：人猴分離多年

網傳圖片截圖裡的新政策已經開始執行。（取材自封面新聞）

近日網路上流傳一組猴子被關在鐵籠裡的圖片，並搭配著「峨眉山猴子被拘留了」、「針對峨眉山猴子的公檢法系統已初步完善」等文字。四川省峨眉山相關單位人員表示，該消息不實，圖片裡的猴子並非來自峨嵋山景區，「峨眉山猴子是國家級保護動物，有嚴格的管理規範」，且自2020年起，峨嵋山景區就已經施行「人猴分離」，遊客只能遠觀猴子。

網傳圖片猴子被關在鐵籠內籠上掛有罪行木牌。（取材自封面新聞）

檢察日報正義網報導，「峨眉山猴子被拘留」相關消息最早出現在2月23日，多則不同的消息都配上了幾張猴子被關在鐵籠內，籠上掛有「搶劫罪，拘留十天」、「故意傷害罪，刑事拘留一個月」和「過失傷人罪，刑事拘留十天」等木牌的圖片。此外還有一張配有「峨眉山猴子被判刑了，這下可以放心去了」的文字。

網傳圖片猴子被關在鐵籠內籠上掛有罪行木牌。（取材自封面新聞）

另有一條名為「峨眉山的猴子，你們的好日子到頭了」的網帖被網民流傳，內容提到峨眉山猴子被投訴搶食、打人，峨眉山林業管理所已在清音閣猴區實行「人猴分離」管理模式，將加強對金頂片區猴群的管理，逐步實現「人猴分離」。

報導說，峨眉山景區的工作人員受訪時表示，「目前清音閣風景區附近的生態猴區已經執行了『人猴分離』的措施，其他景點暫時還沒有」，以前遊客是可以在清音閣和猴子近距離接觸的，現在只能隔開距離，遠遠觀賞猴子。

該工作人員說，「人猴分離」是一個逐步推進的過程，其他區域還在進行可行性研究，「畢竟峨眉山上的猴子是野生動物，不可能把它們圈養起來，要尊重它們的自然生活習慣。我們也希望找到最合理的措施，實現遊客和猴子之間的平衡」。

峨眉山景區管委會林業管理所工作人員則表示，清音閣的生態猴區因猴群比較多幾年前就開始「人猴分離」了，其實全山都在逐步執行。

峨眉山猴子為藏獼猴，也叫藏酋猴，俗稱「峨眉猴」、「大青猴」、「老青猴」，又因長期生活在佛教名山，故妙號「猴居士」，屬中國國家二級保護野生動物，景區自然分布約15群500餘隻。