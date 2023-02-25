江西縣長涉性侵扶貧女官 只停職…誰給他這麼大膽？

江西省贛州市安遠縣縣長李秋平被曝涉嫌侵犯中央機關掛職女幹部，已被立案調查。（視頻截圖）

江西省贛州市安遠縣縣長李秋平因涉嫌侵犯一位中央在安遠縣掛職的女幹部，近日已被停職。據了解，李秋平19年內換了14個職位，一路升職，此次涉性侵 事件，引發輿論批評「現在才停職？這後台多硬啊」，「貧困縣的縣長，性侵中央派下來扶貧掛職的女幹部。我驚呆了」，「劇情堪比狂飆」，要求撤職嚴懲並徹查「誰給他這麼大膽？」。當地已成立聯合調查組調查中。

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綜合媒體報導，「贛州發布」微信 公號通報稱，針對安遠縣長李某平涉嫌猥褻他人的違法行為，贛州市委已對李某平作出停職檢查處理，並成立由紀檢、公安 等部門組成的聯合調查組進行立案調查。下一步，贛州市將依規依紀依法嚴肅查處，絕不姑息。

據了解，今年41歲的李秋平，大學畢業後在江西省水利廳所屬的江西省水利水電學院工作。2011年，李秋平調至江西省屬國企江西省水利投資集團有限公司，任辦公室主任，後又在該集團的多個子公司任主要領導職務。

2020年6月，李秋平在贛州市大餘縣任正處級的縣委副書記。2021年8月，李秋平調至贛州市安遠縣，任副書記、副縣長、代縣長，同年9月轉正任縣長。媒體報導，短短19年，李秋平一路升職，換了14個職位，有些工作做不到一年就升官。

作為安遠縣縣長，李秋平曾赴當地學校為師生上思政課。就在幾個月前，他在一所初中思政課上還表示：「要有家庭擔當、學校擔當、社會擔當，扛起應盡的責任」。李秋平最後一次公開現身，是在2023年2月8日的安遠縣兩會期間。安遠縣人大常委會負責人回應稱，李秋平現在還是安遠縣的縣長。

涉嫌被侵犯的女幹部表示，自己已離開安遠縣，此事現交由組織處理，「相信組織會給一個公正的答覆」。據了解，安遠縣是該中央國家機關的定點扶貧單位之一。