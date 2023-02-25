孤兒生活費也貪 湖南村官僅被警告…網：罰太輕了

湖南一村支書非法占有孤兒生活補貼五年，用於家庭日常生活開支，網友質疑官方僅給予黨內嚴重警告的處分太輕。示意圖。（視頻截圖）

湖南省邵陽縣一村支書非法占有孤兒生活補貼五年，用於家庭日常生活開支，被黨內嚴重警告處分。消息一出，引發廣泛關注，網友痛批，「僅僅是黨內嚴重警告嗎？這個處罰也太輕了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「清廉邵陽」通報顯示，2015年7月至2020年10月，邵陽縣民政局工作人員誤將酈家坪鎮蔡家田村村民艾某某的孤兒生活補貼4.61萬餘元（人民幣，下同，約6627美元），發放到時任酈家坪鎮乾塘村黨支部書記粟甲午的個人銀行帳戶，粟甲午明知是他人孤兒生活補貼，沒有主動向相關部門說明情況和退繳資金，而是將資金據為己有，用於家庭日常生活開支。

2022年10月，粟甲午受到黨內嚴重警告處分（處分影響期二年），其他相關責任人均受到相應處理；違紀資金予以退繳。

有媒體評論，5年4.61萬元對大多數人來說可能不算多，但對孤兒來說可能是救命錢。這個村支書以權謀私，對孤兒毫不同情，吃人血饅頭，喪失思想道德底線，黨內卻僅給予嚴重警告。

更讓很多人不解的是，非法侵占他人4萬餘元財物只是一種處分，還錢就完事了？