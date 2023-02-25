中國跪頸案 廣西男違規 遭3交警壓地踩臉
近日，網傳一則視頻引起網友的熱議，視頻中，廣西防城港一男子被三名執法交警按在地上，其中一名警察的腳踩在男子的臉上，施暴畫面有如美國「跪頸案」翻版，網友質疑，「不知他做了什麼要被交警這麼對待」、「這是暴力執法」。當地公安回應：事件正在調查中。
來源：YouTube
綜合媒體報導，視頻顯示，一名白衣男子被三名身穿交警制服的男子按倒在地，其中一名身穿交警制服的男子把腳死死的踩踏在白衣男子頭部，同時雙手控制著白衣男子的右手。其餘兩名身穿交警制服男子，一名按住白衣男子左手，一名按住白衣男子的雙腿，被壓制的男子則一邊扭動一邊大喊：「你放開手。」
防城港市公安局宣傳科表示，初步了解是涉事男子違規，不配合交警執法。該事件仍在調查，調查結果會通報。
有目擊者表示，當時交警正在查車，視頻中的白衣男子開著電單車過來，可能是因為沒戴頭盔或沒帶證件，他發現有人查車後將車開到路邊人行道停好，拿了車匙轉身離開。交警看到了就去追他，追到後將他制伏，電單車後來被警方拖走。
看到這一幕不少網友不自覺地想到美國白人警察跪黑人脖子執法的情景。有網友諷刺，「論中美國情之不同」、「過度執法，老百姓手裡沒槍」，但也有網友對交警說話，「所以抓人要八抬大轎好聲好氣請別人進派出所是吧」、「制服歹徒還講究斯文？」、「踩個臉都會叫那怪不得前不久有交警上路執勤都會犧牲了」。
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