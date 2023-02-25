中國跪頸案 廣西男違規 遭3交警壓地踩臉

男子被交警按壓在地及用腳踩臉。（視頻截圖）

近日，網傳一則視頻引起網友的熱議，視頻中，廣西防城港一男子被三名執法交警按在地上，其中一名警察 的腳踩在男子的臉上，施暴畫面有如美國「跪頸案」翻版，網友質疑，「不知他做了什麼要被交警這麼對待」、「這是暴力執法」。當地公安 回應：事件正在調查中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，視頻顯示，一名白衣男子被三名身穿交警制服的男子按倒在地，其中一名身穿交警制服的男子把腳死死的踩踏在白衣男子頭部，同時雙手控制著白衣男子的右手。其餘兩名身穿交警制服男子，一名按住白衣男子左手，一名按住白衣男子的雙腿，被壓制的男子則一邊扭動一邊大喊：「你放開手。」

防城港市公安局宣傳科表示，初步了解是涉事男子違規，不配合交警執法。該事件仍在調查，調查結果會通報。

有目擊者表示，當時交警正在查車，視頻中的白衣男子開著電單車過來，可能是因為沒戴頭盔或沒帶證件，他發現有人查車後將車開到路邊人行道停好，拿了車匙轉身離開。交警看到了就去追他，追到後將他制伏，電單車後來被警方拖走。

看到這一幕不少網友不自覺地想到美國白人警察跪黑人 脖子執法的情景。有網友諷刺，「論中美國情之不同」、「過度執法，老百姓手裡沒槍」，但也有網友對交警說話，「所以抓人要八抬大轎好聲好氣請別人進派出所是吧」、「制服歹徒還講究斯文？」、「踩個臉都會叫那怪不得前不久有交警上路執勤都會犧牲了」。