茅台推元宇宙遊戲App 玩了才能買原價酒 玩家質疑割韭菜

茅台推出了元宇宙APP ——巽風APP，其實就是模擬了一個茅台鎮，玩家需要完成任務獲得積分的遊戲。排名靠前的才能拿到原價購買茅台酒的資格。（取材自ZAKER智慧雲）

巽風App 是貴州茅台一款元宇宙 App，2月時推出立春酒，玩家需要完成任務獲得積分，排名靠前的才能拿到原價購買的資格。一位玩家在遊戲裡種高粱、釀酒、答題，充了快3000元，才拿到原價買茅台的資格，被轟披著元宇宙的外殼「割韭菜」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在巽風App裡，大部分玩家都是衝著茅台酒的購買資格去的。1月5日，貴州茅台宣布在巽風App上線29999份兔茅，有了兔茅的引流，巽風App上線僅2天，註冊用戶突破了100萬。

玩家張先生說，這就是一個收集茅台酒的渠道。

2月4日，茅台推出二十四節氣酒立春酒。立春酒「53%vol500ml」為2899元，「53%vol100ml」為569元，但這款酒只能在巽風App裡買到。

限量吸引了不少玩家，不過想要拿到立春酒的數字藏品並不簡單。巽風App的玩法引來不少玩家吐槽。「前1000名穩拿500ml的立春酒數字藏品，但想要排名靠前，不花錢的話幾乎不可能。」張先生說，他曾往巽風App裡充值了近3000元，加上每天做1小時任務，積分才進入了前4000名，最終獲得了100ml立春酒的購買資格。像張先生這樣「氪金」的玩家並不少，有玩家充值了5000元，排名才衝到1500名，還是沒有湊齊兌換數字藏品的材料。

此外，巽風App的模式也讓玩家們吐槽。張先生稱，遊戲內容太幼稚，單周期內每個任務的內容和動作都一樣，花費1小時重複7天，似乎只是為了玩家們的在線時間。另一位玩家桂先生稱，還不如在i茅台搶購更直接。

截至目前，巽風App在蘋果 應用商店的評分2.3分，很多用戶打出了1星的低分。

巽風App被茅台董事長丁雄軍寄予厚望，「巽風將把千億茅台在數字世界再做一遍。」與i茅台、茅台冰淇淋一樣，巽風也被視為丁雄軍的茅台年輕化戰略中的一環，迫切想要圈住年輕消費群體的心，但巽風數字世界推出後卻爭議不斷，更有玩家表示，到最後都只是黃牛的遊戲，自己和身邊的朋友已經卸載了App。這套玩法最終能否幫助茅台佔領新的市場，還有待時間驗證。