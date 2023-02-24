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為詐錢 騙徒偽造了一座派出所…溫州女險損失129萬

中國新聞組／北京24日電
騙徒假冒「王警官」稱熊女士涉嫌一起「非法洗錢」案件要求她配合調查，並通過視頻展示他後方的「派出所」背景牆。（取材自光明網）
騙徒假冒「王警官」稱熊女士涉嫌一起「非法洗錢」案件要求她配合調查，並通過視頻展示他後方的「派出所」背景牆。（取材自光明網）

2月23日，一則「騙子為騙錢竟造一整個派出所」視頻衝上熱搜。浙江省溫州市公安局反詐中心證實確有其事，事發在去年8月溫市永嘉縣，一名假警察以涉嫌非法洗錢為由要騙取熊女士轉帳129萬（人民幣，下同，約18萬美元），為取信熊女士，騙徒甚至假造了一個高仿派出所，還有警察裝扮的「臨演」在背景牆穿梭。最後是真民警接到熊女士的反詐預警趕上門，才及時阻止。

綜合媒體報導，當天，正在公司上班的熊女士突然接到一名自稱廈門公安「王警官」的電話，其在準確報出熊女士的身信息後，「王警官」稱熊女士涉嫌一起「非法洗錢」案件，要求她配合調查，「王警官」讓熊女士下載一款名為「隨銳矚目」的軟件進行視頻通話，視頻對面是一名身著警服的男子，而男子身後則是藍底白字寫著「廈門公安」的背景牆，中間還不乏其他身穿警服的男子和對話男子打招呼，而這個公安局是騙子偽造出來的。

「你現在必須要把錢轉入到安全帳戶，驗證完你就解除嫌疑了」，聽到這句話，熊女士立即按照對方的操作，準備將錢轉入所謂的「安全帳戶」，而熊女士所有操作手機的畫面，都已被「隨銳矚目」軟件實時共享給「王警官」，他輕鬆獲得了熊女士的銀行卡帳號和密碼。

就在熊女士將驗證碼發給對方的同時，永嘉縣公安局甌北派出所的值班民警戚如潑，也接到了關於熊女士的反詐預警，戚如潑一連給熊女士撥了20多通電話才接通，「你馬上把軟件卸載掉，在辦公室裡等我過來」。

就在民警勸阻熊女士的同時，視頻另一頭的「王警官」則誘導熊女士走到安靜的地方，並開啟手機通話免打擾功能，就在熊女士糾結誰才是真警察時，民警已經敲開了熊女士辦公室的房門，最終成功保護了熊女士的129萬元未被轉走。為了對民警表示感謝，熊女士後來還給警方送來了錦旗。

假逮捕證。（取材自潮新聞）
假逮捕證。（取材自潮新聞）

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