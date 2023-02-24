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曾身家百億…董卿丈夫欠債9億 被限制消費成「老賴」

中國新聞組／北京24日電
密春雷。（視頻截圖）
密春雷。（視頻截圖）

央視著名主播董卿的丈夫密春雷，最近成了「老賴」。上海市浦東新區人民法院日前發布的限制消費令顯示，密春雷擔任法定代表人的覽海控股未在期限內履行給付義務，對覽海控股採取限制消費措施，覽海控股及密春雷不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為，其中包括，乘坐交通工具時，選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位等。

每日經濟新聞報導，密春雷2003年創立覽海控股並擔任董事長，覽海控股是上海人壽保險的第一大股東，密春雷自2015年3月出任上海人壽董事長。

被限制高消費！董卿老公又攤上事了。（取材自越牛新聞）
被限制高消費！董卿老公又攤上事了。（取材自越牛新聞）

密春雷之所以備受市場關注，也和他是知名主持人董卿的老公有關。據了解，除了是覽海控股董事長之外，密春雷還是退市海醫的實控人。2022年初，密春雷便去向不明，處於失聯狀態。2022年1月29日起，退市海醫曾兩度公告稱密春雷出具書面授權公司董事倪小偉代為履行其董事長職責，於7月6日到期。2022年7月，退市海醫公告密春雷復職，密春雷「失聯」近半年。 

這次被限制消費，是因為在和東方富利國際有限公司與覽海控股相關合同糾紛案中，覽海控股未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務。

密春雷出生於上海崇明，2003年創辦覽海控股，為人低調神秘，被稱為「上海隱形富豪」。2019年的胡潤百富榜上，密春雷以60億元（人民幣，下同）排名684位。2020年密春雷再次上榜，身家超百億。2021年的胡潤百富榜顯示，密春雷的財富超過100億元。

中國執行信息公開網顯示，截至目前，密春雷及覽海控股被執行總金額約9.33億元。覽海控股所持有的相關股權也遭凍結。

覽海醫療資料照片。（取材自每日經濟新聞）
覽海醫療資料照片。（取材自每日經濟新聞）
密春雷。（視頻截圖）
密春雷。（視頻截圖）

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