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內蒙煤礦坍塌 底部作業面全覆蓋 救援難度大

中國新聞組／北京24日電
內蒙古坍塌山體基本將底部作業面全覆蓋，救援難度非常大。（取材自央視新聞）
內蒙古坍塌山體基本將底部作業面全覆蓋，救援難度非常大。（取材自央視新聞）

內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業公司一露天煤礦發生大面積坍塌，截至2月23日晚上10點30分，已經救出12人，其中6人生還，6人死亡，47人失聯。公安機關已介入調查，相關人員已被控制。

影音來源：YouTube

央視新聞報導，據內蒙古阿拉善盟盟長匯報，此次坍塌事故發生區域基本是個山谷，山體整體發生塌方後，基本上將底部作業面全部覆蓋，救援難度非常大。

傷者馬建平表示，當時就是剛一上班（下午1點15分）後發現山上往下掉石渣，然後看這種情況越來越嚴重，然後就組織撤離，但是已經撤不及時了，接著山體就坍塌了。

新京報報導，6名獲救傷者均在寧夏青銅峽市人民醫院住院治療，暫無生命危險，受傷礦工張立（化名）回憶說，事故發生時他剛剛上下午班，正駕駛運輸車輛等待裝煤。發現有沙土和滾石滑落後，他剛要啟動車輛逃離，車輛就被滾落的沙土拍至一旁的水坑里，隨後張立從車裡爬出後跑出礦坑。

他說，他作業的地方在礦坑邊緣，距離陡坡相對較遠，他看到陡坡附近有作業車輛被掩埋，「如果再近一點，估計我也沒戲了。」

煤礦坍塌的瞬間，另一名工人周寶江（化名）正駕駛渣土車運渣，他在渣土車駕駛室裡看到，周邊山體的渣土、石頭突然紛紛落下，「遠處的地表也鼓了起來。」

「山體滑坡！」周寶江意識到，他立馬踩油門「向外衝」。幾乎同時，對講機裡傳來隊長的吶喊，「趕快撤離。」在那樣危急的時刻，渣土車即便以最快速度行駛，也仍舊「不夠快」。

內蒙古坍塌山體基本將底部作業面全覆蓋，救援難度非常大。（取材自央視新聞）
內蒙古坍塌山體基本將底部作業面全覆蓋，救援難度非常大。（取材自央視新聞）

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