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3男闖貴州古墓直播 開棺擺拍屍骨 「犯了侮辱屍骨罪」

中國新聞組／北京24日電
貴州省龍里縣灣灘河鎮果里村「果里岩洞葬」。 （取材自微博）
貴州省龍里縣灣灘河鎮果里村「果里岩洞葬」。 （取材自微博）

去年3月，遼寧葫蘆島一名「00後」陳姓男子與兩名同伴進入貴州省龍里縣「果裡岩洞葬」內直播，陳男打開洞內棺木，取出屍骨任意擺拍，陳男因涉嫌侮辱屍骨罪被起訴。

影音來源：YouTube

綜合澎湃新聞、北京青年報報導，始於明朝的「果裡岩洞葬」在2015年5月被貴州省政府列為省級文物保護「古墓葬」。其中安葬的是果裡村及外省吳氏宗族的祖先，還有近年離世的60歲以上老人。

起訴書顯示，2022年3月28日晚上，被告人陳男與兩名同伴擅自進入上述古墓葬內，通過「安陌直播」平台進行直播；過程中，被告人陳男隨意打開棺木，取出屍骨任意擺拍，涉非法使用屍骨賺取非法利益。

翌日，陳男便因涉嫌盜掘古墓葬罪被龍里縣公安局立案偵查；同年4月12日被刑事拘留。陳男對指控的犯罪事實和證據沒有異議，並自願認罪認罰。

貴州省龍里縣人民檢察院認為，陳男的行為觸犯了「刑法」第302條，無視社會風尚公序，敞露並非法使用屍骨，犯罪事實清楚，證據確鑿，應以侮辱屍骨罪追究其刑事責任。根據「刑事訴訟法」第176條，提起公訴，請求法院判決。

貴州「果裡岩洞葬」。（取材自北京青年報）
貴州「果裡岩洞葬」。（取材自北京青年報）

公安 北京 刑事訴訟

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