27歲女子未婚未育應聘被拒 公司：已婚已育較穩定

河南鄭州一女子在網上應聘工作時，因自己27歲未婚未育被該公司的HR拒絕。在聊天截圖中，HR明確表示「對於我們來說，更需要的是已婚已育的，抱歉了」。（取材自微博）

河南鄭州一網友近日網上應聘工作時，因自己未婚未育被該公司人事部拒絕。該公司負責人李總則回應稱，公司是集團制1000多人，人事部在面試 工作時，會優先考慮已婚已育，這樣的人員相對比較穩定。

法治日報報導，該網友表示，「之前面試就遇到過，HR（人力資源）一直問我近期有沒有結婚生育計畫，感覺真的被冒犯到了」、「自己的親身經歷，要求保證三年內不能要孩子」、「已經有娃了還被問會不會要二胎，孩子是不是自己帶」。這種女性就業歧視 現象，引起大量網友共鳴。

有業內人士說，職場女性從應聘面試到入職工作，一路遭遇各種不公平對待。僅因生理上的性別屬性，職場女性往往就比男性「低一等」。

據報導，「在招聘過程中，企業有何偏好？」來自北京 、杭州、西安的四位HR表示，公司在招聘候選人時一般會進行綜合評估，性別和年齡的偏好也取決於該崗位屬性；在招聘過程中，因企業的規模、價值觀、發展階段不同，所需要的人員也有不同，難免會有一定傾向。

報導指出，年齡是一個重要考慮點。女性到26歲左右，用人單位就要考慮是否有固定情侶、是否已婚、是否生育。已婚未育的女性應聘者，不論年齡，用人單位都面臨很大的用人風險。如果是已育，用人單位還要考慮是否有老人幫忙照看孩子，以此判斷員工是否可能因為養育等家庭原因頻繁請假。求職者對於二胎三胎的意向程度也是調查的必備選項。

HR會根據求職者填寫的家庭情況和年齡，來判斷其是否通過初篩。進入面試後，如果應聘者年齡過了25歲，HR就可能會問有沒有男朋友、近期是否有訂婚結婚的打算？遇到女性求職者，招聘方會格外注意以下情況：高齡未婚者的婚姻態度，是否著急；已婚未育者的生育態度，是否二胎；已婚已育者的養育態度，家中是否有老人幫忙等。

報導說，四位HR直言，這樣的面試「模板」在短時間內不會有改變。

對此，有律師分析認為，涉嫌明顯違規，公然挑戰相關法律規定或有意規避相關規定。面對上述情形，求職者之所以走司法程序維權的不多，一是遭遇隱性歧視難以取證，二是求職者急於找工作，而維權費時費力。