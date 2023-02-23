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佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

重慶翁死9年復生 家屬質疑：當年火化的是誰？

中國新聞組／北京23日電
周康落被送到救助站時，戴著破舊的帽、留著長鬍鬚和頭髮。（取材自瀟湘晨報）
周康落被送到救助站時，戴著破舊的帽、留著長鬍鬚和頭髮。（取材自瀟湘晨報）

重慶忠縣患有精神疾病的老翁周康落九年前走失，20多天後附近出現一名路倒無名屍，警方安排家屬相認，家屬確認後辦妥喪事火化，未料九年後周康落「重現人世」，警方將追查九年前那具無名屍的身分。

來源：YouTube

綜合媒體報導，重慶忠縣公安局近日通報這起離譜烏龍案，並已為周康落恢復戶口，納入困難人員幫扶，送院治療，並對當年調查不清致歉。

周康落被找到後送回家人住處。（取材自極目新聞）
周康落被找到後送回家人住處。（取材自極目新聞）

通報稱，網傳「周康羅」實為周康落，生於1945年，其父母早年離世，2010年9月確診患有精神分裂症，在忠縣馬灌鎮高洞敬老院居住。2014年1月，周康落因患慢性支氣管炎、胃炎、膽囊炎等疾病，敬老院將其送至醫院治療。

2014年1月12日，周康落自行從醫院出走，馬灌鎮人民政府民政辦和敬老院相關工作人員通過發布尋人啟事等方式，多方查找未果。

2014年2月18日，忠縣公安局接群眾報警，稱在忠縣馬灌鎮大橋村路邊雜草叢中發現一具男性屍體，衣衫破爛，屍表無外傷。警方經現場勘查、屍表檢驗、毒化檢驗，排除刑事案件。

忠縣公安局法醫依法現場提取了該屍體DNA、體貌特徵等信息，通過查詢比對，一時未能查找比對到能確認屍體身分的相關信息。

警方圍繞屍源開展調查走訪，經馬灌鎮合心村村民辨認死者係周康落。後經周康落侄兒、堂兄、侄女等多名親屬辨認，均認為死者為周康落。侄兒周某還作為親屬代表簽署了「請求不予進行屍體解剖檢驗申請書」，將屍體轉運至忠縣殯儀館存放。

2014年2月21日，經周康落弟弟、外甥等人辨認遺體及其侄兒周某簽字確認後，該屍體被火化。

據極目新聞報導，2022年夏天，有巡邏人員發現一名在山上流浪的老人，將其送到救助站，老人後來被送往當地醫院治病。後來，經過家屬辨認，並經警方DNA比對，確認此人就是「去世」多年的周康落。親屬稱，9年前當時認屍時不敢靠前，只是覺得像，沒想到鬧了烏龍。

周康落9年裡究竟經歷了什麼？9年前的死者到底是誰？成為了老人家屬心中亟待解決的謎團。

公安 DNA

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