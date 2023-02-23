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妻遭教師夫按地掐脖毆打 結婚才1年「沒想到他這樣」

中國新聞組／北京23日電
女子稱屢遭教師丈夫家暴，監控中被按在地上掐脖毆打。（取材自瀟湘晨報）
女子稱屢遭教師丈夫家暴，監控中被按在地上掐脖毆打。（取材自瀟湘晨報）

近日，一段家暴視頻在網上流傳。視頻中男子把女子拖到地上，不停對其掐脖子、扇耳光。據了解，視頻中的女子是貴州六盤水一劉姓女子，她稱結婚一年來遭擔任中學老師的范姓丈夫多次家暴，她正在諮詢律師準備離婚。當地教育局回覆稱，公安、婦聯等多部門已介入。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該視頻顯示，2月12日14時許，一名男子將一名女子按壓在地板上，不停掐脖毆打，過了幾分鐘，男子鬆手後，女子試圖用水壺擺脫男子，但隨後又被摁在地上敲打，隨後，男子還把女子的腿抬起來往她身體上按壓，嘴裡還罵著髒話：「你是想死」，被打女子試圖反抗無果，並發出痛苦叫喊。

2月21日晚，被打女子在網上發聲，稱打人男子是其丈夫，為貴州省六盤水市六枝特區龍河鎮某中學教師，「自己屢次遭受言語辱罵和家庭暴力，曾兩次被毆打住院」。

22日上午，劉女說，他們夫妻結婚剛滿一年，這一年中，她被丈夫多次家暴及言語辱罵，身上曾多處受傷。而夫妻雙方產生矛盾的原因為家庭事務，「我們是談戀愛半年後結的婚，沒想到他這樣，現在我正在諮詢律師，準備離婚。」

當事人傷勢。（極目新聞／受訪者供圖）
當事人傷勢。（極目新聞／受訪者供圖）

從劉女士提供的照片上看到，其肩部、手部及頸部有多處淤青和傷痕。

當事人傷勢。（極目新聞／受訪者供圖）
當事人傷勢。（極目新聞／受訪者供圖）

2月22日，劉女個人帳號視頻已被刪除，多次私信也未獲回應。但在「六枝特區教育」的官微上，范某確為龍河鎮中學的工作人員。多次撥打該學校電話無人接聽。

家暴 教育局 公安

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