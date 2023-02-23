滇芳香型貪官頭可斷髮不可亂 花84萬辦公室裝香氛

貪官段文泉，花84萬元人民幣在單位裝香氛。（取材自南寧晚報）

「在下屬的眼中，他所有的襯衣跟褲子都熨得筆直，皮鞋乾淨、髮型持重。頭可斷，髮型不可亂。」2月20日，雲南衛視播出警示教育 專題片「『官油子』現形記（上）」，首次披露雲南省屬國有企業專職外部董事段文泉相關案情。為了升遷，他攀附白恩培，還鑽進秦光榮的「圈子」。

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南寧晚報報導，有博士研究生學歷的段文泉出生於1972年3月，河北涿州人，長期在雲南工作，曾任雲南省開發投資 有限公司投資部副總經理，雲南省能源投資集團有限公司黨委書記、董事長，雲南省屬國有企業專職外部董事等職。

段文泉被稱為是「芳香型」官油子。專題片指出，「在下屬的眼中，他所有的襯衣跟褲子都熨得筆直，皮鞋乾淨、髮型持重。頭可斷，髮型不可亂，舉手投足都是清新儒雅的形象。」

注重生活品味的段文泉，不惜揮霍浪費公共財產，在單位辦公區域安裝使用84部香氛系統，只為保持辦公環境的芳香怡人。

2021年11月，段文泉涉貪被查，2022年4月，他被開除黨籍和公職。

去年9月，雲南通報五起違反中央八項規定精神典型問題，其中提到，段文泉多次收受下屬和管理服務對象所送的木質工藝品，高檔紅酒和白酒、香菸、禮金等，還揮霍浪費公共財產，審批同意在單位辦公區域安裝使用84部香氛系統，支出費用84.9萬人民幣（約12.3萬美元）。

2008年，36歲的段文泉已是一名處級幹部，擔任雲南省電力投資有限公司董事長。但由於在工作中得罪了領導，屢屢受挫，他想到了「制衡之術」。「當時對我來說，要在這麼一個矛盾過程中自保，只有更大的權力才能製約權力。」段文泉說道。

於是段文泉攀附上了時任雲南省委書記白恩培。白恩培的妻子張慧清僅用一個電話，就把段文泉從困境中解救出來，這讓他嚐到了與「權力」結交的甜頭。

2009年，迷信權力的段文泉又通過「政治掮客」蘇洪波鑽進了秦光榮的「圈子」。2012年，經秦光榮安排，段文泉上位雲南省能源投資集團有限公司「一把手」。

當上了雲南省能源投資集團有限公司黨委書記、董事長後，段文泉一心做大求快，追求用華麗的數字，為報表注水，虛增營收 數額，一心想用虛假的利潤和營收撈取政治「油水」。

專題片指出，段文泉的所作所為，造成巨額國資難以收回。