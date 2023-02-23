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男星挺白紙運動遭清算 趙麗穎頭疼

中國新聞組／北京23日電
中國男星周峻緯有3部作品待播，合作的演員都是當下人氣非常高的演員，包括和趙麗穎、林更新合作的古裝劇「與鳳行」，與白鹿、張淩赫合作的「寧安如夢」。 （取材自微博）
中國男星周峻緯有3部作品待播，合作的演員都是當下人氣非常高的演員，包括和趙麗穎、林更新合作的古裝劇「與鳳行」，與白鹿、張淩赫合作的「寧安如夢」。 （取材自微博）

繼女星春夏疑因聲援白紙運動遭禁言封殺後，中國男星周峻緯、脫口秀演員孟川的微博帳號22日同遭禁言，原因都是「違反相關法律法規」。娛樂自媒體指出，他們和春夏「犯了同樣的錯誤」。

多方訊息顯示，中共當局持續對「白紙運動」進行秋後算帳，演藝圈也遭波及。網路還傳出一張羅列60多人的黑名單，他們被指在白紙運動期間發表或轉發支持言論。

據娛樂自媒體「我娛有約」報導，有網友發現，周峻緯、孟川的微博帳號被禁言，官方給出的理由是「違反相關法律法規」，引發熱議。

報導指出，對於官方作出的這個懲處，有網友表示這是周峻緯應得的，畢竟他之前曾發表過不當言論，三觀不正而且還帶節奏，給粉絲做了錯誤的引導，他和春夏「犯了同樣的錯誤」，春夏已經「涼涼」，不僅被除名，主演的作品也被下架了，不知道周峻緯會不會也是這樣的結果。

目前周峻緯有3部作品待播，合作的演員都是人氣非常高的演員，包括和趙麗穎、林更新合作的古裝劇「與鳳行」，與白鹿、張凌赫合作的「寧安如夢」，還有張楚寒演的「孔雀城下小青衣」。如果周峻緯涼涼了，這3部作品恐怕就很難上映。除影視劇之外，周峻緯還有綜藝節目「名偵探學院」未播出。

「電影偵探社」報導，除了已經爆出的被禁言藝人之外，還有大批藝人恐涼涼，而完整名單也曝光了，其中涵蓋明星、網紅、脫口秀演員、配音演員、歌手等不同行業公眾人物數十人。這些人都轉發過一些不該轉發的東西，如今不是已經刪除就是隱藏了，但「凡事只要做過就會有痕跡」。

白髮運動 5人被抓

自由亞洲電台報導，武漢多名居民表示，警察正在清查參與「白髮運動」示威遊行的抗議者，傳1周內已有5人被捕。

不願披露身分的人士說，武漢現在上演「紅色恐怖」；1名過去3年與很多記者合作在武漢採訪的朋友，15日被跟蹤後，16日竟被像綁架一樣，關進派出所幾個小時。

知情人士表示，在被捕的5人之中，一人是23歲左右的男性青年，傳出原因是與一些老人唱「國際歌」；另一人是計程車司機因到場聲援被抓；還有一人則是張海被跨省抓捕；此外還有2名維權人士也被抓。外應還有很多無法統計到的人。

脫口秀演員孟川的微博帳號遭禁言。（取材自微博）
脫口秀演員孟川的微博帳號遭禁言。（取材自微博）

白紙運動 武漢 微博

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