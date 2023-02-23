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內蒙煤礦坍塌 49人尚生死未明 涉事「劣跡」礦企陷百訴訟

中國新聞組／北京23日電
內蒙古煤礦場坍塌瞬間塵土滾滾，車輛被淹沒。(取材自微博)
內蒙古煤礦場坍塌瞬間塵土滾滾，車輛被淹沒。(取材自微博)

內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業一露天煤礦22日發生坍塌。截至23日中午，事故造成4人死亡，6人受傷，另有49人失蹤，搜救工作持續。視頻顯示，事發時大片山體滑落，多台機械車輛被吞沒，現場工人喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」。另有媒體披露，涉事礦企去年欠稅上千萬（人民幣，下同），13次被列入失信名單。

央視新聞報導，阿拉善盟盟委副書記、盟長李中增表示，救援一直在持續，國家、自治區、阿拉善盟組成的43人專家組，正在現場評估。

目前到達現場的救援隊伍有11支，470人左右，130多輛大型的救援機械。李中增說，坍方量巨大，救援難度很大。

在網上曝光畫面中，該露天煤礦發生山體滑坡，坍塌瞬間大片山體向下滑落，激起滾滾黃色塵土，有多台機械車輛被吞沒。現場工人一邊看著慘況，一邊喊著「完了完了，這下全完了，整個山全倒了」，並判斷至少埋了「十幾、二十個車」。

新京報報導，新井煤業一名知情人透露，事發地露天煤礦挖得很深了，煤礦坍塌後和地震一樣，塌下來是石頭和土，失聯的被埋人員大部分為翻斗車、挖掘車司機。

據當地員工說法，此次坍塌或與山體滑坡有關，目前現場已被封鎖。「這個煤礦大概有600名員工。」

據報導，新井煤業有限公司於1999年登記成立，目前法定代表人為王學云。2022年該公司欠繳資源稅800多萬元、增值稅200多萬元，還因無取水許可證的情況下取水，被阿拉善騰格里經濟技術開發區綜合執法局行政處罰2萬元。

封面新聞指出，據天眼查信息顯示，2014年至2022年涉事礦企曾因拖欠貨款、設備款及其他糾紛，陷入上百起訴訟，13次被列入失信名單，8次被限制高消費，2022年8月被寧夏吳忠市中院強制執行8075萬元。

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