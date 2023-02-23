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懵了 杭州獨生女繼承父房產 得先表兄妹簽字同意

中國新聞組／杭州23日電
杭州一名劉姓女子日前繼承去世父親房產時，才發現表兄妹也有繼承權。(取材自知乎)
杭州一名劉姓女子日前繼承去世父親房產時，才發現表兄妹也有繼承權。(取材自知乎)

父親去世留下房產，獨生女兒辦理繼承時，竟發現表兄妹也有繼承權！錢江晚報報導，杭州一名劉姓女子（以下簡稱小劉）日前就遭遇這一樁事情。兜轉一大圈才弄懂，原來和爺爺、奶奶、父親、姑姑的去世時間有關係。

據報導，杭州人小劉，最近前往湘湖公證處，諮詢辦理去世父親的房屋繼承案。

小劉父親劉大於2016年12月因病去世，他早年喪偶，小劉是獨生女。劉大在喪偶後購置了一套房屋，房屋歸其個人所有。

劉大有個妹妹，暫且稱之為劉二，是小劉的姑姑，姑姑劉二於2022年12月去世，其生前喪偶，留有兩子女，兒子大李和女兒小李。

而小劉的爺爺奶奶、也就是劉大劉二的父母，不幸於2018年9月因車禍同時死亡——這個時間正好在劉大去世後、劉二去世前。

公證員聽完小劉的解釋後，告訴她如果要辦理遺產繼承，需要小劉的表哥大李和表妹小李一同辦理手續。

小劉很不理解：「這是我父親的遺產，和我的表兄妹有什麼關係？」

公證員向小劉講解了法律規定：一般來說，祖父母、外祖父母先於父母死亡，當父母死亡後，獨生子女是父母遺產的唯一繼承人。但是小劉家的情況比較特殊，小劉父親去世時，她的爺爺奶奶劉老夫婦依然健在。且家人都沒有立下財產遺囑，只能按照法定繼承處理。

公證員按照親人去世的時間線進行分析。

首先，劉大去世後，房產應由女兒小劉和劉老夫婦三人共同繼承。當時劉大去世後，小劉未及時辦理遺產繼承公證。

其次，在劉大去世兩年後，劉老夫婦同時過世，兩老生前均未表示放棄繼承劉大的遺產，所以屬於劉老夫婦繼承的份額轉由他們的繼承人繼承，且夫妻同時死亡的，互不繼承。

由於老夫婦的父母早已過世，所以屬於老夫婦二人繼承的財產應由女兒劉二，也就是劉大的妹妹來繼承。

等到小劉來辦理公證時，劉二已經去世，劉二繼承的這部分財產又轉給劉二的子女大李和小李繼承。

最終，這部分財產的繼承人應當是小劉、大李和小李。

法律問題解釋清楚後，本以為接下來就可以順順利利地辦理公證，但是小劉的家庭矛盾還沒解決。

由於劉二生前與父母不是很親近，到了下一代，表兄妹之間的來往就更加少了。為了幫助小劉順利辦理公證手續，公證員還擔起了「老娘舅」的角色。

公證員聯繫到大李和小李。經過公證員的再三解釋和溝通，大李和小李決定去公證處辦理，小劉的一樁心事也算放下了。

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